Президент Южной Кореи пообещал наращивать связи с Канадой в области ИИ

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал активно поддерживать сотрудничество с Канадой в области искусственного интеллекта (ИИ)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал активно поддерживать сотрудничество с Канадой в области искусственного интеллекта (ИИ), заявив, что технология ИИ лежит в основе стремления его администрации к созданию «правительства на цифровой платформе», 23 сентября сообщает KBS World.

Встречаясь с учеными в этой области во время визита в канадский Университет Торонто, Юн выразил надежду, что обе стороны добьются инновационного прогресса благодаря сотрудничеству.

Президент описал свое планируемое «правительство на цифровой платформе» как средство улучшения государственных услуг и программ социального обеспечения для социально незащищенных слоев путем объединения данных в государственном и частном секторах.

Обязательство Юна поддерживать двустороннее сотрудничество прозвучало на следующий день после выступления в Нью-Йорке об использовании цифровых технологий для реализации универсальных ценностей свободы и прав человека и создания нового порядка мира и процветания.

После выступления президента в Торонто его старший секретарь по экономическим вопросам Чхве Санг-мок заявил, что Южная Корея, которая в настоящее время занимает шестое место по конкурентоспособности ИИ, будет инвестировать в эту область, чтобы подняться в тройку лидеров мира.