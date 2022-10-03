Сеул и Оттава решили укреплять связи в сфере минералов для электромобилей

Южная Корея и Канада договорились укреплять сотрудничество в области важнейших минералов, используемых для производства аккумуляторов для электромобилей (EV)

Южная Корея и Канада договорились укреплять сотрудничество в области важнейших минералов, используемых для производства аккумуляторов для электромобилей (EV), в ответ на новый закон США, направленный на снижение зависимости от Китая в отношении аккумуляторов для электромобилей, 23 сентября сообщает KBS World.

По сообщению министерства торговли Южной Кореи, компания LG Energy Solution подписала три меморандума о взаимопонимании (MOU) с канадскими горнодобывающими компаниями на поставку лития и кобальта для своих заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в североамериканском регионе.

Государственная Корейская корпорация по восстановлению шахт и минеральных ресурсов также заключила меморандум о взаимопонимании с министерством природных ресурсов Канады, чтобы расширить обмен информацией о ключевых минеральных ресурсах.

Принятие Меморандумов о взаимопонимании, вероятно, было мотивировано Законом США о снижении инфляции, который предусматривает, что не менее двух пятых важнейших минералов, используемых в батареях для электромобилей, должны быть добыты и переработаны либо на месте в США, либо с партнером по соглашению о свободной торговле, или перерабатывается в Северной Америке.

Более 80% импорта гидроксида лития в Южную Корею, ключевого сырья, используемого в батареях, поступает из Китая, отмечает источник.