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Новости Архитектурная студия Partisans спроектировала жилую башню в Торонто
Фото: Dezeen

Архитектурная студия Partisans спроектировала жилую башню в Торонто

Виктория Христова Окт 3, 2022 Новости, Новости Канады, Общество Комментарии к записи Архитектурная студия Partisans спроектировала жилую башню в Торонто отключены 37 Просмотров

Канадская архитектурная студия Partisans спроектировала жилую башню в Торонто, которая принимает форму естественных облаков, об этом 30 сентября пишет портал Dezeen
Фото: Dezeen

Канадская архитектурная студия Partisans спроектировала жилую башню в Торонто, которая принимает форму естественных облаков, об этом 30 сентября пишет портал Dezeen.

Высота башни составит 99 м, а на 32 этажах разместятся квартиры и помещения с удобствами. По словам студии, волнистый контур поверхности башни рождается из формы облаков.

«Идея облака не просто трехмерная, речь идет не только о природном явлении, но и об архитектурном каламбуре, поскольку revision cloud обладает таким сильным резонансом и графическим качеством», — сказал соучредитель Partisans Алекс Джозефсон.

«В определенном смысле это тоже мечта, мечта, чтобы это здание было одобрено городом Торонто и чтобы мы его построили», — добавил он.

Башня будет разделена на три части с подиумом у основания. Каждая секция будет иметь несколько иную частоту волнистого рисунка фасада. Студия рассматривает возможность использования стеклопластикового армированного бетона (GFRC) для фасада.

Разработчики проекта Fora и Oikoi Living Homes привлекли Partisan для проектирования башни, которая будет в основном жилой, с дополнительными общественными функциями на первом этаже.

 

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