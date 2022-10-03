Любимые фильмы пяти главных оппонентов на нынешних выборах

Какие фильмы (а заодно и напитки) назвали любимыми главные герои нашего времени в Квебеке.

Нет, мы не нарушаем предвыборные правила. Мы ни за кого не агитируем, ни к чему не призываем в день, когда жители Квебека собираются отдать свои голоса за кандидиатов нерушимых любимых партий.

Но мы просто расскажем о предпочтениях партийных лидеров в области кино. Канадская пресса опубликовала сведения о самых любимых фильмах партийных боссов. И вот, что получилось:

Лишь один из главных политиков Квебека – Франсуа Лего – считает лучшим фильмом квебекскую картину. Это знаменитый фильм C.R.A.Z.Y. вышедший на экраны в 2005 году. Фильм действительно хорош, получил признание и критиков и зрителей, был показан в десятках стран. Это история семейных отношений, главным образом, отца и сына, который открывает в себе нетрадиционную ориентацию (нетрадиционную для семидесятых годов прошлого века, время, когда происходят события). Нет сомнений, что Лего не играет на публику, потому что он регулярно говорил об этом фильме и раньше, ещё в бытность малоизвестным политиком.

Глава Либеральной партии Квебека Доминик Англаде уверена, что лучшей кинокартиной является “Красотка” (Pretty Woman) c Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Помните? История падшей Золушки, которой Гир подарил то ли пароход, то ли всю параходную компанию, то ли шляпку, ну, точно, что-то подарил и большие пароходы в кино были. Вот почему мадам Англаде ассоциирует себя с героиней Джулии Робертс, сказать сложно. Хотя, может быть, она с Гиром себя ассоциирует?

Поль Ст-Пьер Пламондон от Квебекской партии отдаёт предпочтение “Гладиатору”, где неутомимый Рассел Кроу сражается с властью, которую побеждает, но и сам героически погибает в битве.

Эрик Дюэм, глава Консерваторов, без ума от старой кинокартины “Бриолин” (Grease) с Джоном Травольтой, весьма популярной до сих пор, несмотря на то, что вышла она чуть ли не полсотню лет назад.

А Габриэль Надо умиляется от “Звёздных войн” (может скрывает истину? Может, он в восторге от “Ленина в октябре” или от “Коммуниста”, что было бы логично, но чужая душа потёмки).

Кстати, Лего, Надо и Ст-Пьер Пламондон предпочитают кофе, Дюэм любит чай, А Доминик Англаде скромно созналась, что ценит выше всего традционный крепкий алкогольный Long Island Iced Tea (водка, джин, белый ром, текила и что-то там ещё, смешать, но не взбалтывать).

А, да, ещё есть путин. Солидарный лидер предпочитает традионный путин, консерваторы любят оригинальные рецепты, либералы вообще путина не уважают. (Мы про наше квебекское блюдо, а не про кого-то ещё, это на всякий случай).