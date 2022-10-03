Один случай в две недели: как часто детсадовцы Квебека становятся жертвами сексуального насилия?

Журналисты начинают расследование.
Новостное агенство The Canadian Press сообщает, что по информации Министерства по делам семьи в Квебеке каждые две недели регистрируется сексуальное насилие в отношении детей, посещающих детские сады провинции.
Согласно собранным данным, за последние десять лет около 300 жалоб были поданы на детские сады Квебека от имени беззащитных детей в возрасте от нуля до пяти лет.
Это явление кажется подозрительно стабильным, не увеличиваясь и не уменьшаясь – в среднем около 30 случаев в год.
В рамках своего расследования The Canadian Press пыталось найти ответы на ряд вопросов.
- Какие действия были предприняты по всем сообщениям?
- Какой процент из них был обоснован?
- Сколько поставщиков услуг по уходу за детьми потеряли работу и оказались за решеткой.
- Сколько детских садов были вынуждены закрыть свои двери из-за сексуальных посягательств, имевших место в их стенах?
Дальше больше – оказалось, что за много лет никто в правительстве не счел нужным собрать всю информацию, начиная с подачи отчета и заканчивая закрытием дела. Все многочисленные вовлеченные стороны действуют обособленно, окружая каждый зарегистрированный случай строжайшей конфиденциальностью.
“Министерство семьи не владеет информацией о статусе жалоб и отчетов”, – сказал представитель министерства, ответственный за доступ к информации в ведомстве по этим вопросам.
Дальше больше – министр семьи Матье Лакомб отклонил просьбу журналов об интервью.
Редакция “Делового Монреаля” внимательно следит за расследованием. Мы будем публиковать все доступные обновления по этому делу.