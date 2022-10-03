Один случай в две недели: как часто детсадовцы Квебека становятся жертвами сексуального насилия?

Журналисты начинают расследование.

Новостное агенство The Canadian Press сообщает, что по информации Министерства по делам семьи в Квебеке каждые две недели регистрируется сексуальное насилие в отношении детей, посещающих детские сады провинции.

Согласно собранным данным, за последние десять лет около 300 жалоб были поданы на детские сады Квебека от имени беззащитных детей в возрасте от нуля до пяти лет.

Это явление кажется подозрительно стабильным, не увеличиваясь и не уменьшаясь – в среднем около 30 случаев в год.

В рамках своего расследования The Canadian Press пыталось найти ответы на ряд вопросов.

Какие действия были предприняты по всем сообщениям?

Какой процент из них был обоснован?

Сколько поставщиков услуг по уходу за детьми потеряли работу и оказались за решеткой.

Сколько детских садов были вынуждены закрыть свои двери из-за сексуальных посягательств, имевших место в их стенах?

Дальше больше – оказалось, что за много лет никто в правительстве не счел нужным собрать всю информацию, начиная с подачи отчета и заканчивая закрытием дела. Все многочисленные вовлеченные стороны действуют обособленно, окружая каждый зарегистрированный случай строжайшей конфиденциальностью.

“Министерство семьи не владеет информацией о статусе жалоб и отчетов”, – сказал представитель министерства, ответственный за доступ к информации в ведомстве по этим вопросам.

Дальше больше – министр семьи Матье Лакомб отклонил просьбу журналов об интервью.

Редакция “Делового Монреаля” внимательно следит за расследованием. Мы будем публиковать все доступные обновления по этому делу.