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Новости Новости Квебека и Монреаля Ночной пожар в Монреале: полностью уничтожено здание на Плато

Ночной пожар в Монреале: полностью уничтожено здание на Плато

Olga Fedak Окт 2, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 509 Просмотров

Снова поджог?

Крупный пожар разрушил и уничтожил строящееся здание в районе Плато-Мон-Руаяль сразу после полуночи в воскресенье.

Представитель пожарной службы Монреаля Ален Лафламм рассказал, что пожар вспыхнул около полуночи в здании на улице Сен-Доминик на углу улицы Наполеона. За полчаса прозвучало пять сигналов тревоги.

На место прибыли 50 пожарных машин. Борьба с пламенем длилась до 3:10 утра.

Близлежащие здания были эвакуированы, но с тех пор жителям разрешили вернуться в свои дома.

О пострадавших не сообщается. Следователям еще предстоит установить причину возгорания.

“Мы с другом как раз проходили мимо, когда заметили тлеющие угли и дым, идущий из-за зданий на востоке. Оно быстро переросло в полномасштабный огонь с угольками, падающими к нашим ногам и волосам, — сказала очевидец Кэрри Макферсон. – Это было впечатляюще”

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