Ночной пожар в Монреале: полностью уничтожено здание на Плато

Снова поджог?
Крупный пожар разрушил и уничтожил строящееся здание в районе Плато-Мон-Руаяль сразу после полуночи в воскресенье.
Представитель пожарной службы Монреаля Ален Лафламм рассказал, что пожар вспыхнул около полуночи в здании на улице Сен-Доминик на углу улицы Наполеона. За полчаса прозвучало пять сигналов тревоги.
На место прибыли 50 пожарных машин. Борьба с пламенем длилась до 3:10 утра.
Близлежащие здания были эвакуированы, но с тех пор жителям разрешили вернуться в свои дома.
О пострадавших не сообщается. Следователям еще предстоит установить причину возгорания.
“Мы с другом как раз проходили мимо, когда заметили тлеющие угли и дым, идущий из-за зданий на востоке. Оно быстро переросло в полномасштабный огонь с угольками, падающими к нашим ногам и волосам, — сказала очевидец Кэрри Макферсон. – Это было впечатляюще”