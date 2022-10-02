Пиццы – самые разные, оригинальные на любой вкус. Бежим, покупаем ингредиенты и срочно готовим!
А давайте угостимся пиццей. Кто пиццу не уважает, может дальше не читать. А любители пиццы могут выбрать наиболее подходящий из нижеприведённых рецептов. Кстати, рецепты эти далеко не самые стандартные:
Пицца с грибами разных сортов
Хотя рецептов пицц с грибами много, предлагаем ещё один рецепт:
Ингредиенты для теста:
- 250 граммов пшеничной муки
- 20 граммов дрожжей
- Половина столовой ложки оливкового масла
- Соль по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- 200 граммов лисичек
- 200 граммов белых грибов
- 200 граммов садовых шампиньонов
- 400 граммов сыра Грюйер
- Немного (по вкусу) лука шалота
- 100 граммов сливочного масла
- Зубчик чеснока
- Зелень – петрушка, да любая другая
- Соль, черный молотый перец
Готовим тесто:
- В половине стакана тёплой воды разводим дрожжи
- Заливаем дрожжи в муку, насыпанную горкой (как обычно, в углубление на вершине)
- Добавляем соль и оливковое масло
- Всё перемешиваем и опару оставляем на четверть часа в теплом месте
- Теперь тщательно замешиваем тесто, формируем в виде шара и оставляем на час в тёплом месте, чтобы тесто поднялось
Готовим пиццу:
- Грибы моем и довольно мелко рубим
- Лук тоже рубим
- Как и чеснок
- На сливочном масле сначала тушим лук с чесноком минуты три
- Затем добавляем грибы и туши минут пять, перемешивая
- После чего посыпаем зеленью и снимаем сковороду с огня
- Тесто формируем в пласт – круглый, для пиццы
- На него выкладываем начинку
- Сыр Грюйер натираем на тёрке
- Посыпаем пиццу обильно сыром
- Ставим в духовку, нагретую до 220 градусов по Цельсию
- Выпекаем около 20 минут, поглядывая, чтобы не сгорела пицца.
Пицца с морепродуктами
Слово какое-то неуклюжее – морепродукты. Но как иначе называть этот вид пиццы: пицца замечательная? Ну, да, так оно и есть, но это же не позволяет понять, с чем она. Ладно, с морепродуктами, так с морепродуктами.
Ингредиенты пиццы с морепродуктами:
- Тесто 500 граммов (тесто для пиццы, конечно)
- Помидоры мясистые – тоже 500 граммов
- Кальмары разные – 200 граммов
- Креветки – 200 граммов
- Другие моллюски, купленные в рыбном магазине – ещё 200 граммов
- Чеснок – пара зубчиков (мелко рубленого чеснока)
- Петрушка – пара столовых ложек (тоже мелко рубленая)
- Эстрагон – одна столовая ложка
- Свежее оливковое масло – три столовые ложки
- Соль, черный молотый перец по вкусу
Готовим пиццу:
- Помидоры пропускаем через миксер, сняв предварительно кожицу (обмакнув в кипящую воду на секунду, чтобы кожица лучше снималась)
- Кальмары, креветки, другие моллюски режем на небольшие кусочки (каждая креветка – на две-три части, в зависимости от размера)
- Тесто раскатываем в круг, как обычно для пиццы
- Сначала выкладываем на тесто размолотые помидоры
- На помидорную массу кладем кальмаров с креветками и прочей морской живностью
- Теперь посыпаем чесноком, петрушкой, эстрагоном, поливаем оливковым маслом, солим и перчим
- Ставим в духовку, нагретую до 250 градусов цельсия до появления золотистой корочки – примерно полчаса, завиит от духовки.
Белая пицца
Рецепт белой пиццы любезно прислан из самой Италии. Американская поэтесса и писательница Эмили Дикенсон посвятила этой пицце целую поэму! Хотя, надо признать, из 900 написанных ею поэм только четыре были опубликованы при жизни автора – наверно, из зависти не хотели публиковать поэму с рецептом пиццы с брынзой!
Приступим:
- Берем обычное тесто для пиццы, выкладываем в смазанную сливочным маслом форму (можно и противень использовать). Количество? 400 граммов теста
- Укладываем на пласт теста измельченную брынзу (можно использовать тертый овечий сыр) – 300 граммов
- Посыпаем базиликом (измельчить 6-7 листочков)
- Поливаем 4 ложками столовыми оливкового масла по всей поверхности пиццы
- Запекаем в духовке при температуре до 250 градусов Цельсия, до получаса (следить, чтобы не подгорела пицца).
А можно в центр пиццы положить черную маслинку и получится Белая Пицца с Черной Отметиной. Красота!
Пицца с грудинкой
Как правило, в пицце свинину не используют – мясо нежное, запекать его надо не так, как в пицце. Но если брать грудинку, то всё будет в порядке – пицца удастся.
Ингредиенты:
- 500 г грудинки – желательно постной (можно ветчину использовать)
- Граммов 700 муки пшеничной
- Чайную ложку с верхом сахара
- Чайную ложку соли
- Немного рубленой зелени
- Граммов 8 дрожжей
- Граммов двести сливочного масла или маргарина
- 2-3 яйца
- Граммов 150 измельчонных лесных орехов
Готовим пиццу с грудинкой:
- Грудинку нарезаем мелко-мелко и поджариваем кусочки на сковород, причем масло или жир не надо добавлять.
- Подсушиваем нажареную грудинку.
- Дрожжи и саха разводим, как обычно, в теплой воде (примерно 2 стакана) – ставим в теплое место, пусть бродят.
- В муку, выложенную горкой, кладём яцыа, солим, добавляем мягкое масло, заливаем нашу опару дрожжевую, замешиваем тесто. Уже когда гладкое тесто замешано, добавляем толчоные орехи и зелень. В самом конце добавляем грудинку (три четверти всего запаса), опять всё размешиваем и ставим тесто в теплое место. Оно должно подойти так, чтобы увеличиться в объеме в два раза.
- Выкладываем на огнеупорную форму слой будущей пиццы, сверху вновь посыпаем орехами и оставшейся грудинкой и выпекаем примерно час в предварительно нагретом духовом шкафу. Температура – до 200 градусов С.
Пицца алла ортоллана
Что название означает, понятия не имею. Как прислали рецепт, так и воспроизвожу. Имею право. Догадываюсь, что, раз пицца, то рецепт итальянский, хотя, в сегодняшнем мире никому верить нельзя. Даже итальянцам. Мне – можно.
Состав:
- Обычное тесто для пиццы – граммов 350
- Баклажаны – 200 граммов
- Помидоры – 200 граммов
- Кабачки – 200 граммов
- Сладкий стручковый перец – 200 граммов
- Масло оликовое свежее – 200 граммов
- Соль по желанию и вкусу
Готовим пиццу алла ортоллана:
- Сладкий перец режем кусочками (предварительно удаляем плодоножки, семена и перегородки), обжариваем немного в оливковом масле
- Кабачки режем кубиками и обжариваем отдельно
- Помидоры точно так же обжариваем слегка, но тонкими кружочками
- Баклажаны – тоже обжариваем отдельно кубиками
- Тесто выкладываем в круглую форму – обычную для пиццы
- На него выкладываем сначала помидоры – по всей поверхности пиццы
- Сверху укладываем фигурно узоры из кабачков, баклажанов и перца – не надо их перемешивать!
- Можно посыпать немного сыром, однако, это необязательно
- Выпекать пиццу полчаса в духовке при температуре 250 градусов по Цельсию, поставив на среднюю полку.