Пиццы – самые разные, оригинальные на любой вкус. Бежим, покупаем ингредиенты и срочно готовим!

Пять рецептов пицц – с грибами, с морепродуктами, белая пицца, пицца с грудинкой и пицца а ля орталана.

А давайте угостимся пиццей. Кто пиццу не уважает, может дальше не читать. А любители пиццы могут выбрать наиболее подходящий из нижеприведённых рецептов. Кстати, рецепты эти далеко не самые стандартные:

Пицца с грибами разных сортов

Хотя рецептов пицц с грибами много, предлагаем ещё один рецепт:

Ингредиенты для теста:

250 граммов пшеничной муки

20 граммов дрожжей

Половина столовой ложки оливкового масла

Соль по вкусу

Ингредиенты для начинки:

200 граммов лисичек

200 граммов белых грибов

200 граммов садовых шампиньонов

400 граммов сыра Грюйер

Немного (по вкусу) лука шалота

100 граммов сливочного масла

Зубчик чеснока

Зелень – петрушка, да любая другая

Соль, черный молотый перец

Готовим тесто:

В половине стакана тёплой воды разводим дрожжи Заливаем дрожжи в муку, насыпанную горкой (как обычно, в углубление на вершине) Добавляем соль и оливковое масло Всё перемешиваем и опару оставляем на четверть часа в теплом месте Теперь тщательно замешиваем тесто, формируем в виде шара и оставляем на час в тёплом месте, чтобы тесто поднялось

Готовим пиццу:

Грибы моем и довольно мелко рубим Лук тоже рубим Как и чеснок На сливочном масле сначала тушим лук с чесноком минуты три Затем добавляем грибы и туши минут пять, перемешивая После чего посыпаем зеленью и снимаем сковороду с огня Тесто формируем в пласт – круглый, для пиццы На него выкладываем начинку Сыр Грюйер натираем на тёрке Посыпаем пиццу обильно сыром Ставим в духовку, нагретую до 220 градусов по Цельсию Выпекаем около 20 минут, поглядывая, чтобы не сгорела пицца.

Пицца с морепродуктами

Слово какое-то неуклюжее – морепродукты. Но как иначе называть этот вид пиццы: пицца замечательная? Ну, да, так оно и есть, но это же не позволяет понять, с чем она. Ладно, с морепродуктами, так с морепродуктами.

Ингредиенты пиццы с морепродуктами:

Тесто 500 граммов (тесто для пиццы, конечно)

Помидоры мясистые – тоже 500 граммов

Кальмары разные – 200 граммов

Креветки – 200 граммов

Другие моллюски, купленные в рыбном магазине – ещё 200 граммов

Чеснок – пара зубчиков (мелко рубленого чеснока)

Петрушка – пара столовых ложек (тоже мелко рубленая)

Эстрагон – одна столовая ложка

Свежее оливковое масло – три столовые ложки

Соль, черный молотый перец по вкусу

Готовим пиццу:

Помидоры пропускаем через миксер, сняв предварительно кожицу (обмакнув в кипящую воду на секунду, чтобы кожица лучше снималась) Кальмары, креветки, другие моллюски режем на небольшие кусочки (каждая креветка – на две-три части, в зависимости от размера) Тесто раскатываем в круг, как обычно для пиццы Сначала выкладываем на тесто размолотые помидоры На помидорную массу кладем кальмаров с креветками и прочей морской живностью Теперь посыпаем чесноком, петрушкой, эстрагоном, поливаем оливковым маслом, солим и перчим Ставим в духовку, нагретую до 250 градусов цельсия до появления золотистой корочки – примерно полчаса, завиит от духовки.

Белая пицца

Рецепт белой пиццы любезно прислан из самой Италии. Американская поэтесса и писательница Эмили Дикенсон посвятила этой пицце целую поэму! Хотя, надо признать, из 900 написанных ею поэм только четыре были опубликованы при жизни автора – наверно, из зависти не хотели публиковать поэму с рецептом пиццы с брынзой!

Приступим:

Берем обычное тесто для пиццы, выкладываем в смазанную сливочным маслом форму (можно и противень использовать). Количество? 400 граммов теста Укладываем на пласт теста измельченную брынзу (можно использовать тертый овечий сыр) – 300 граммов Посыпаем базиликом (измельчить 6-7 листочков) Поливаем 4 ложками столовыми оливкового масла по всей поверхности пиццы Запекаем в духовке при температуре до 250 градусов Цельсия, до получаса (следить, чтобы не подгорела пицца).

А можно в центр пиццы положить черную маслинку и получится Белая Пицца с Черной Отметиной. Красота!

Пицца с грудинкой

Как правило, в пицце свинину не используют – мясо нежное, запекать его надо не так, как в пицце. Но если брать грудинку, то всё будет в порядке – пицца удастся.

Ингредиенты:

500 г грудинки – желательно постной (можно ветчину использовать)

Граммов 700 муки пшеничной

Чайную ложку с верхом сахара

Чайную ложку соли

Немного рубленой зелени

Граммов 8 дрожжей

Граммов двести сливочного масла или маргарина

2-3 яйца

Граммов 150 измельчонных лесных орехов

Готовим пиццу с грудинкой:

Грудинку нарезаем мелко-мелко и поджариваем кусочки на сковород, причем масло или жир не надо добавлять. Подсушиваем нажареную грудинку. Дрожжи и саха разводим, как обычно, в теплой воде (примерно 2 стакана) – ставим в теплое место, пусть бродят. В муку, выложенную горкой, кладём яцыа, солим, добавляем мягкое масло, заливаем нашу опару дрожжевую, замешиваем тесто. Уже когда гладкое тесто замешано, добавляем толчоные орехи и зелень. В самом конце добавляем грудинку (три четверти всего запаса), опять всё размешиваем и ставим тесто в теплое место. Оно должно подойти так, чтобы увеличиться в объеме в два раза. Выкладываем на огнеупорную форму слой будущей пиццы, сверху вновь посыпаем орехами и оставшейся грудинкой и выпекаем примерно час в предварительно нагретом духовом шкафу. Температура – до 200 градусов С.

Пицца алла ортоллана

Что название означает, понятия не имею. Как прислали рецепт, так и воспроизвожу. Имею право. Догадываюсь, что, раз пицца, то рецепт итальянский, хотя, в сегодняшнем мире никому верить нельзя. Даже итальянцам. Мне – можно.

Состав:

Обычное тесто для пиццы – граммов 350

Баклажаны – 200 граммов

Помидоры – 200 граммов

Кабачки – 200 граммов

Сладкий стручковый перец – 200 граммов

Масло оликовое свежее – 200 граммов

Соль по желанию и вкусу

Готовим пиццу алла ортоллана:

Сладкий перец режем кусочками (предварительно удаляем плодоножки, семена и перегородки), обжариваем немного в оливковом масле Кабачки режем кубиками и обжариваем отдельно Помидоры точно так же обжариваем слегка, но тонкими кружочками Баклажаны – тоже обжариваем отдельно кубиками Тесто выкладываем в круглую форму – обычную для пиццы На него выкладываем сначала помидоры – по всей поверхности пиццы Сверху укладываем фигурно узоры из кабачков, баклажанов и перца – не надо их перемешивать! Можно посыпать немного сыром, однако, это необязательно Выпекать пиццу полчаса в духовке при температуре 250 градусов по Цельсию, поставив на среднюю полку.