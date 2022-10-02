Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Угощаемся пиццей, приготовленной на собственной кухне
pizza
Отличнейшая пицца с грибами. Приятного аппетита.

Угощаемся пиццей, приготовленной на собственной кухне

Megan Jorgensen Окт 2, 2022 Общество, Отдых, Сам себе ресторан Оставить комментарий 182 Просмотров

Пиццы – самые разные, оригинальные на любой вкус. Бежим, покупаем ингредиенты и срочно готовим!

Пять рецептов пицц – с грибами, с морепродуктами, белая пицца,  пицца с грудинкой и пицца а ля орталана.

А давайте угостимся пиццей. Кто пиццу не уважает, может дальше не читать. А любители пиццы могут выбрать наиболее подходящий из нижеприведённых рецептов. Кстати, рецепты эти далеко не самые стандартные:

Пицца с грибами разных сортов

Хотя рецептов пицц с грибами много, предлагаем ещё один рецепт:

Ингредиенты для теста:

  • 250 граммов пшеничной муки
  • 20 граммов дрожжей
  • Половина столовой ложки оливкового масла
  • Соль по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • 200 граммов лисичек
  • 200 граммов белых грибов
  • 200 граммов садовых шампиньонов
  • 400 граммов сыра Грюйер
  • Немного (по вкусу) лука шалота
  • 100 граммов сливочного масла
  • Зубчик чеснока
  • Зелень – петрушка, да любая другая
  • Соль, черный молотый перец

Готовим тесто:

  1. В половине стакана тёплой воды разводим дрожжи
  2. Заливаем дрожжи в муку, насыпанную горкой (как обычно, в углубление на вершине)
  3. Добавляем соль и оливковое масло
  4. Всё перемешиваем и опару оставляем на четверть часа в теплом месте
  5. Теперь тщательно замешиваем тесто, формируем в виде шара и оставляем на час в тёплом месте, чтобы тесто поднялось

Готовим пиццу:

  1. Грибы моем и довольно мелко рубим
  2. Лук тоже рубим
  3. Как и чеснок
  4. На сливочном масле сначала тушим лук с чесноком минуты три
  5. Затем добавляем грибы и туши минут пять, перемешивая
  6. После чего посыпаем зеленью и снимаем сковороду с огня
  7. Тесто формируем в пласт – круглый, для пиццы
  8. На него выкладываем начинку
  9. Сыр Грюйер натираем на тёрке
  10. Посыпаем пиццу обильно сыром
  11. Ставим в духовку, нагретую до 220 градусов по Цельсию
  12. Выпекаем около 20 минут, поглядывая, чтобы не сгорела пицца.

Пицца с морепродуктами

Слово какое-то неуклюжее – морепродукты. Но как иначе называть этот вид пиццы: пицца замечательная? Ну, да, так оно и есть, но это же не позволяет понять, с чем она. Ладно, с морепродуктами, так с морепродуктами.

Ингредиенты пиццы с морепродуктами:

  • Тесто 500 граммов (тесто для пиццы, конечно)
  • Помидоры мясистые – тоже 500 граммов
  • Кальмары разные – 200 граммов
  • Креветки – 200 граммов
  • Другие моллюски, купленные в рыбном магазине – ещё 200 граммов
  • Чеснок – пара зубчиков (мелко рубленого чеснока)
  • Петрушка – пара столовых ложек (тоже мелко рубленая)
  • Эстрагон – одна столовая ложка
  • Свежее оливковое масло – три столовые ложки
  • Соль, черный молотый перец по вкусу

Готовим пиццу:

  1. Помидоры пропускаем через миксер, сняв предварительно кожицу (обмакнув в кипящую воду на секунду, чтобы кожица лучше снималась)
  2. Кальмары, креветки, другие моллюски режем на небольшие кусочки (каждая креветка – на две-три части, в зависимости от размера)
  3. Тесто раскатываем в круг, как обычно для пиццы
  4. Сначала выкладываем на тесто размолотые помидоры
  5. На помидорную массу кладем кальмаров с креветками и прочей морской живностью
  6. Теперь посыпаем чесноком, петрушкой, эстрагоном, поливаем оливковым маслом, солим и перчим
  7. Ставим в духовку, нагретую до 250 градусов цельсия до появления золотистой корочки – примерно полчаса, завиит от духовки.

Белая пицца

Рецепт белой пиццы любезно прислан из самой Италии. Американская поэтесса и писательница Эмили Дикенсон посвятила этой пицце целую поэму! Хотя, надо признать, из 900 написанных ею поэм только четыре были опубликованы при жизни автора – наверно, из зависти не хотели публиковать поэму с рецептом пиццы с брынзой!

Приступим:

  1. Берем обычное тесто для пиццы, выкладываем в смазанную сливочным маслом форму (можно и противень использовать). Количество? 400 граммов теста
  2. Укладываем на пласт теста измельченную брынзу (можно использовать тертый овечий сыр) – 300 граммов
  3. Посыпаем базиликом (измельчить 6-7 листочков)
  4. Поливаем 4 ложками столовыми оливкового масла по всей поверхности пиццы
  5. Запекаем в духовке при температуре до 250 градусов Цельсия, до получаса (следить, чтобы не подгорела пицца).

А можно в центр пиццы положить черную маслинку и получится Белая Пицца с Черной Отметиной. Красота!

Пицца с грудинкой

Как правило, в пицце свинину не используют – мясо нежное, запекать его надо не так, как в пицце. Но если брать грудинку, то всё будет в порядке – пицца удастся.

Ингредиенты:

  • 500 г грудинки – желательно постной (можно ветчину использовать)
  • Граммов 700 муки пшеничной
  • Чайную ложку с верхом сахара
  • Чайную ложку соли
  • Немного рубленой зелени
  • Граммов 8 дрожжей
  • Граммов двести сливочного масла или маргарина
  • 2-3 яйца
  • Граммов 150 измельчонных лесных орехов

Готовим пиццу с грудинкой:

  1. Грудинку нарезаем мелко-мелко и поджариваем кусочки на сковород, причем масло или жир не надо добавлять.
  2. Подсушиваем нажареную грудинку.
  3. Дрожжи и саха разводим, как обычно, в теплой воде (примерно 2 стакана) – ставим в теплое место, пусть бродят.
  4. В муку, выложенную горкой, кладём яцыа, солим, добавляем мягкое масло, заливаем нашу опару дрожжевую, замешиваем тесто. Уже когда гладкое тесто замешано, добавляем толчоные орехи и зелень. В самом конце добавляем грудинку (три четверти всего запаса), опять всё размешиваем и ставим тесто в теплое место. Оно должно подойти так, чтобы увеличиться в объеме в два раза.
  5. Выкладываем на огнеупорную форму слой будущей пиццы, сверху вновь посыпаем орехами и оставшейся грудинкой и выпекаем примерно час в предварительно нагретом духовом шкафу. Температура – до 200 градусов С.

Пицца алла ортоллана

Что название означает, понятия не имею. Как прислали рецепт, так и воспроизвожу. Имею право. Догадываюсь, что, раз пицца, то рецепт итальянский, хотя, в сегодняшнем мире никому верить нельзя. Даже итальянцам. Мне – можно.

Состав:

  • Обычное тесто для пиццы – граммов 350
  • Баклажаны – 200 граммов
  • Помидоры – 200 граммов
  • Кабачки – 200 граммов
  • Сладкий стручковый перец – 200 граммов
  • Масло оликовое свежее – 200 граммов
  • Соль по желанию и вкусу

Готовим пиццу алла ортоллана:

  1. Сладкий перец режем кусочками (предварительно удаляем плодоножки, семена и перегородки), обжариваем немного в оливковом масле
  2. Кабачки режем кубиками и обжариваем отдельно
  3. Помидоры точно так же обжариваем слегка, но тонкими кружочками
  4. Баклажаны – тоже обжариваем отдельно кубиками
  5. Тесто выкладываем в круглую форму – обычную для пиццы
  6. На него выкладываем сначала помидоры – по всей поверхности пиццы
  7. Сверху укладываем фигурно узоры из кабачков, баклажанов и перца – не надо их перемешивать!
  8. Можно посыпать немного сыром, однако, это необязательно
  9. Выпекать пиццу полчаса в духовке при температуре 250 градусов по Цельсию, поставив на среднюю полку.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal