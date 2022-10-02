А вот кому из россиян уругвайские паспорта по разумным ценам? Дорого, но надёжно. В деле сам начальник охраны президента страны!

В Уругвае были незаконно выданы россиянам тысячи паспортов. Но всех новоиспечённых “граждан” ждут большие неприятности.

В Уругвае вспыхнул скандал. Обычное дело в политике, где скандалы идут чередою. Но на сей раз дело завязано на несколько неожиданной истории: Начальник службы охраны президента страны стал одним из главных обвиняемых по делу об изготовлении уругвайских паспортов для граждан России, причём паспорта были настоящие.

Подробности дела пока непонятны, но прокуратура Уругвая выдала ордер на арест некоего Алехандро Астесиано, начальника службы безопасности президента. Он был арестован прямо в президентской резиденции. Вторым по значению обвиняемым является некий Алексей Сливаев, проживающий в Уругвае и рекламирующий свои услуги в качестве гида по стране, переводчика и консультанта. Утверждается, что был то ли арестован, то ли временно задержан ещё один россиянин, но имя его не называется “в интересах следствия”. По слухам (не подтверждённым официально), этот человек – выходец из России, живёт в Аргентине и организовывает туры в Уругвая.

Расследование только начато, но, согласно уругвайским СМИ, преступная группа занималась своей деятельностью с 2009 года (повторим, что расследование только начато, возможно, эти сведения ошибочны). По сообщениям печати, в течение десяти лет дело шло ни шатко, ни валко, хотя паспорта выдавались незаконным образом, но вот с 2019 года незаконная выдача уругвайских паспортов была поставлена на такую широкую ногу, что только с 2020 года было изготовлено и продано несколько тысяч паспортов. По всей видимости, такие объёмы были запущены в производство с того момента, когда к банде присоединился начальник службы безопасности, обеспечив хорошее прикрытие (возможно – это только догадки – ему стало известно о преступлении из собственных источников, и он решил войти в дело, преддложить “крышу” и свои услуги”. Как раз в 2019 этот человек и был назначен на высокую должность.

Самое большое количество паспортов было незаконно выдано в 2022 году, начиная с марта, об этом заявили представители прокуратуры, но ни количество паспортов, ни другие детали названы не было. Сообщается лишь, что первые сведения о широкой преступной сети пришли из Мексики, где некий россиянин связался с посольством Уругвая и сообщил о преступлении (опять же, публикуются разные версии по сути его данных).

Сначала поступили сообщения о том, что речь о 25 – 40 паспортах, но позже стал очевиден размах дела – скорее всего, выдано было не менее двух тысяч паспортов, а возможно и больше. Всех счастливых обладателей уругвайского паспорта, выходцев из России (возможно, речь вообще о выходцах с территории СССР, так как всегда мы сталкиваемся с подобной путаницей), ждут суровые проверки и лишение незаконно приобретённого гражданства. Сроков давности для таких случаев в Уругвае нет.

Президент Уругвая заявил, что он не был поставлен в известность о прошлых деяниях своего шефа безопасности (тот уже был под следствием за мошенничество и прочие делишки). Президент заявил, что он поражён развитием событий и не хочет давать комментарии, но он готов явиться в прокуратуру для дачи показаний по первому же вызову. В конце концов, обвиняемый был его подчинённым, а прокуратуре, скорее всего, будет интересно понять, к каким секретам имел доступ арестованный шеф безопасности и кому он их продавал.

Пресс-служба, со своей стороны, заверила, что будет проведено и служебное расследование деятельности ряда чиновников, связанных с арестованным шефом безопасности. Как известно, Уругвай осуждает войну в Украине и только что правительство выступило с резким заявлением, высмеивающим “референдум” по присоединению ряда областей Украины к России.