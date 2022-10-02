Куба обратилась за помощью к США в связи с катастрофической ситуацией. Больше не к кому

Кубинское правительство впервые в истории социалистической Кубы, официально обратилось к США за помощью в кризисной ситуации.

По сообщениям из Гаваны и из Вашингтона, кубинское правительство обратилось к правительству США с просьбой оказать Кубе немедленную помощь продуктами питания, оборудованием для откачки воды из подвалов, затопленных в результате ударов двух ураганов, в налаживании системы электроснабжения, питьевой воды, спасательных средств и прочего. Куба просит увеличить поставки продовльствия в несколько раз (продукты питания уже и так поступают в больших количествах, но их не хватает).

В настоящее время ведутся переговоры о технической стороне дела – сколько и чего требуется, как обеспечить доставку, какие порты будут выделены, сколько военных кораблей США получат право на швартовку, сколько американских военных высадятся на острове для оказания помощи и т.д. и т.п.

По сообщениям экспертов, принципиально вопрос решён, речь лишь об оценке возможностей США и конкретных путях оказания помощи.

Представительница Госдепартамента США заявила публично, что переговоры идут успешно. Эта же представительница подчеркнула, что Куба признала, что её просьба вынужденна, потому что Россия, традиционный союзник кубинского правительства, не смогла ни выполнить свои обязательства по отношению к Кубе, ни оказать значительную помощь в эти дни, когда к ней обратились кубинские власти с мольбой о помощи. Обращение к США является жестом отчаяния, но правительство США выражает надежду, что отношения теперь, после протянутой руки помощи, наконец-то станут серьёзно налаживаться.

США не в первый раз предлагают Кубе помощь в борьбе с кризисом и стихийными бедствиями, но до сего момента Куба всегда заявляла, что справится сама, а к тому же ей поможет великий союзник. Вашингтонский эксперт Лео Гранде (Leo Grande), отвечая на вопрос о роли России в нынешнем кризисе на Кубе, пожал плечами – “я эксперт по Кубе и по отношениям между Кубой и США, а не по России. Но сдаётся мне, Россия утрачивает позиции ещё в одной стране, которая традиционно была её союзником. Гениальная стратегия правительства России в действии.” Хотя, вполне возможно, России просто надоело ежегодно выбрасывать огромные деньги в неработающую экономику, пусть теперь другие кормят эту страну.

Кубинские официальные СМИ продолжают между тем настаивать, что Революция бессмертна, и она выдержит все натиски врагов.

А между тем, на Кубе ширятся протесты населения, волнения, перекрытия дорог и улиц. Отключён Интернет, нет света по всей стране, положение аховое. США с удовольствием помогут в стабилизации положения, чтобы не пришлось в ближайшем будущем кормить всю страну. Лучше уж помочь властям Кубы, раз больше некому.

Эксперты указывают на то, что речь о первом случае, когда Куба попросила о широкой помощи “главного врага”, хотя поставки продовольствия и другой помощи имели место и ранее, а гуманитарные грузы и пожертвования кубинские эмигранты, проживающие в США, собирают регулярно.