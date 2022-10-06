Драку заказывали? Битва между футбольными фанатами в Доллар-Дез-Ормо, на западе острова Монреаль

Драка с участием нескольких сот болельщиков в ходе футбольного матча.[/box]

В западной части Монреаля, в районе Доллар-дез-Ормо произошло настоящее сражение между фанатами двух футбольных команд полупрофессионального уровня. Речь идёт о командах St-Laurent и Mont-Royal Outremont, которые встретились в игре на кубок Первой футбольной лиги Квебека.

Драка имела место ещё в субботу, но стало о ней известно лишь в среду, когда кто вдруг опубликовал видео столкновения.

Сражение началось, когда один из болельщиков выскочил на поле и попытался толкнуть судью. Судья в ответ принял решение остановить игру и выгнать болельщика со стадиона. Но виновника происшествия поддержали сторонники, на поле выскочили и противники из другой команды, началась всеобщая потасовка, в ходе которой была сбита с ног женщина, которая пыталась защищить своего сына.

Молодёжь схватилась за клюшки для гольфа и за бейсбольные биты – благо этот инструмент хранится в подсбоке. В конце концов, на поле высыпали до пары сотен сторонников обеих команд и запасные игроки.

Для разгона хулиганов пришлось вызывать полицию, а обеим командам было засчитано поражение из-за того, что игроки обеих клубов приняли участие в потасовке.

По словам представителя Лиги, по мере того, как футбол приобретает в Квебеке популярность, всё чаще вспыхивают столкновения между болельщиками.