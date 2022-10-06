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Советы по правильному питанию для не самых молодых людей

Megan Jorgensen Окт 6, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Хорошие новости Оставить комментарий 109 Просмотров

Какие продукты рекомендуется потреблять в первую очередь людям старшего возраста

Десять продуктов, необходимым организму, когда человек достигает пенсионного возраста.

С возрастом наши потребности в питательных элементах меняются. Чем мы становимся старше, тем нам нужно больше белков, Омега-3 и разнообразных витаминов. Ниже мы приводим список основных рекомендуемых продуктов для лиц старшего возраста:

  1. Красное или белое мясо рекомендуется ввести в рацион тем, кто придерживается вегетарианских диет. В мясе полно белков, которые поддерживают действие мускулов, сдерживает их ослабление и препятствует, например, неожиданным падениям из-за отказа ноги. Диетологи рекомендуют принимать 1 грамм белков в день на 1 килограмм веса.
  2. Зелёные овощи. В них в больших количествах содержится клетчатка, которая успешно борется с процессом старения, сдерживает развитие разных болезней почек, желудка и прочих. Зелёные овощи способствуют пищеварению. Так что броколи, кабачки, салат, брюссельская капуста и другая зелень настоятельно рекомендуются.
  3. Орехи разных видов. Все они богаты Омегой 3, а этот элемент укрпеляет сердце, так что постоянное употребление орехов обязательно приведёт к более стабильной работе сердца, снизит артериальное давление и сохранит уровень хорошего холестирола.
  4. Растительное масло – в нём содержатся полезные жиры, которые обогащают мозг, к тому же в них высоко содержание Омега-3. Лучшие растительные масла – это оливковое, льяное, соевое или ореховое.
  5. Жирная рыба. Жиры, содержащеся в рыбе способствуют укрепление костей, так что они уменьшают риск остеопороза. Самое жирное мясо у тунца и лосося. Кстати, в рыбе много фосфора, которые крайне необходим стареющему оргранизму.
  6. Молочные продукты – они тоже способствуют укрелению костей – в них много кальция. Так что сыры, йогурты и прочие молочные продукты должны быть на столе каждый день.
  7. Морепродукты. Элементы, содержащиеся в ней, препятствуют развитию болезни Альцгеймера и очищают организм. Так что устрицы, креветки, кальмары, осьминоги на столе приветствуются.
  8. Цитрусовые. В них полным-полно витамина C, которые помогает усиливать иммунную систему, уменьшает усталость и придаёт энергию.
  9. Зёрна злаковых. Их потребление очищает кровь.
  10. Вода. Просто вода. Чувство жажды с возрастом усиливается. В среднем, организму человека требуется от литра до полутора литров воды в день. Обычная вода, газированная, жидкость, содержащаяся в супе или в чае – она необходима. Но не алкоголь и не кофе, где основные элементы стареющему организму вредны.

Так что, следуйте этим советам, если хотите помочь своему организму оставаться энергичным.

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