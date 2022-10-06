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Экономика Бизнес Подан коллективный иск к квебекским магазинам из-за нечестной продажи продуктовых сумок
В Квебекский Верховный суд подан коллективный иск по поводу продажи продуктовых сумок, которые не годились для перереботки
В Квебекский Верховный суд подан коллективный иск по поводу продажи продуктовых сумок, которые не годились для перереботки

Подан коллективный иск к квебекским магазинам из-за нечестной продажи продуктовых сумок

Megan Jorgensen Окт 6, 2022 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Природа, погода, экология, Экономика Оставить комментарий 152 Просмотров

Если вы покупали сумку для переноски продуктов, которую магазин объявлил “подлежащей переработке”, вы можете получить компенсацию

Жители Квебека могут присоединиться к коллективному иску против ряда магазинов.

В Верховный суд Квебека подан коллективный иск от имени потребителей, которые приобрели сумки, заявленные магазинами, как “подлежащие переработке (recyclables). Оказалось, эти сумки переработке не подлежат, а практика их продажи незаконна.

Иск сформулирован следующим образом (речь об изложении содержания иска, в переводе возможны неточности с юридической точки зрения, но общий смысл не искажён).

Ответчики продают пакеты, которые они рекламируют как “пригодные для вторичной переработки”, но которые на самом деле вторичной переработке в Канаде не подлежат.

Проблема заключается в том, что, хотя эти сумки многоразовые, они не относятся к категории “перерабатываемых”, вопреки заявлениям, которые ответчики указывали на сумках.

Этот факт был подтвержден в отчете об использовании пластиковых пакетов и других материалов, подготовленном для правительства Квебека (Recyc-Quebec) Международным справочным центром по переработке продуктов (“CIRAIG”), в котором делается следующий вывод относительно “многоразовых” сумок:

“Несмотря на то, что они описаны как пригодные для вторичной переработки, сортировочные центры в Квебеке их выбрасывают в мусор, потому что переработке они не подлежат.

Истец утверждает, что ответчики участвуют в незаконной практике саморекламы на основе забот граждан об окружающей среде, и что их искажения и упущения представляют собой запрещенную деловую практику согласно Закону о защите прав потребителей, Гражданскому кодексу Квебека и Закону о конкуренции в Канаде.

Таким образом, все лица в Канаде, купившие пакет с пометкой “recyclable” в Dollarama, SAQ, Rona, Super C, Uniprix и/или Giant Tiger, в магазине или онлайн. Для присоединения к иску надо подать заявление, но непонятно, какие документы будет необходимо предоставить. Непонятно также, о какой сумме компенсацииможет идти речь.

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

В коллективный иск включены следующие торговые сети (магазины):

  • Dollarama
  • Société des alcools du Québec
  • Rona inc. et Lowe’s
  • Metro inc.
  • McKesson Canada (pharmacies Uniprix)
  • Toys “R” Us
  • Costco
  • Tigre Géant

Номер судебного дела в Верховном суде Квебека: 500-06-001200-225

Заполнить формуляр и присоединиться к коллективному иску можно на этой странице. Удастся это или нет, зависит от нескольких факторов:

Fausses représentations concernants les sacs « recyclables »

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