Один из музеев Ватикана подвергся варварскому нападению туриста, обидевшиегося на отказ охраны передать Папе просьбу об аудиенции

Два древнеримских бюста серьёзно пострадали в результате нападения варвара (скорее всего, душевнобольного).

Некий турист, осматриваваший экспозиции одного из ватиканских музеев (музея Chiaramonti, который входит в комплекс ватиканских музеев), обратился к охраннику с просьбой передать передать Папе Франциску нижайшую просьбу о встрече. Папа же встрачается с прихожанами, ему трудно, что ли, принять ещё одного человека?

Охранник вежливо пояснил туристу, что Папа крайне занят, что есть стандартные пути, по которым направляются просьбы об аудиенции, что Музей не организовывает встречи с иерархами Церкви.

Реакция туриста была, мягко говоря, неожиданной. Он тут же рассвирепел, стал кричать, обвиняя Ватикан в пренебрежении прихожанами и в дискриминации по этническому признаку, а затем, прежде, чем ему успели помешать, обрушил на пол два старинных римских бюста, выставленных на полке. Он попытался продолжить борьбу против дискриминации, но тут его удалось обезвредить.

Оказалось, что речь о гражданине США, но выходце из Египта, который счёл, что его обижают из-за внешнего вида.

К задержанному были вызваны врачи, которые определили, что у виновника происшествия нестабильная психика, что речь, возможно, идёт о душевной болезни, но речь не более, чем о первичном диагнозе. В любом случае, налицо ещё одно свидетельство опасности, которая исходит от нездоровых людей, да ещё в наше, далеко не самое спокойное время с его тенденциями.

Бюсты пострадали, от них отколоты части, но хоть не разлетелись на кусочки, и то хорошо.

Что касается наказания, то суд будет решать вопрос после того, как врачи выскажут своё мнение и придут к заключению об ответственности или недееспособности туриста