Сокращение добычи нефти ОПЕК+ стало унижением для Байдена

Это шаг говорит об ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией.

Президент Байден унижен решением ОПЕК+ о снижении объемов добычи нефти, заявил обозреватель Бен Марлоу в материале, опубликованном 6 октября британской газетой The Telegraph.

Марлоу напомнил, что Байден лично прилетал в Джидду, чтобы просить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана не уменьшать объемы добычи нефти. Рост цен на нее из-за сокращения добычи еще более увеличит и без того высокие цены на бензин в США.

В свете этих обстоятельств решение ОПЕК+, куда входят и Саудовская Аравия, и Россия, о сокращении добычи на 2 млн баррелей в день стало глубоким унижением для Байдена, считает Марлоу. Это шаг, полагает обозреватель, говорит об ухудшении отношений между США и Саудовской Аравией.

Напомним, 5 октября срок действия декларации о сотрудничестве в рамках ОПЕК+ продлен до 31 декабря 2023 года. Переговоры о продлении сделки анонсировал в августе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Альянс может влиять на цены на нефть, сокращая или наращивая объемы добычи.

Генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс заявил 18 августа, что ОПЕК хотел бы продлить и после 2022 года сделку с Россией и другими странами, не входящими в организацию стран экспортеров нефти. Сделка должна оформлять долгосрочные отношения, заявил аль-Гайс. Сейчас в нее входят 23 страны.

Компенсация объема нефти, который поставляет на мировой рынок Россия, будет очень непростой задачей, заявил аль-Гайс. Если поставки российской нефти снизятся, это повлечет негативные последствия для потребителей. Однако альянс считает, что при любых решениях рынок сможет перенаправить потоки и удовлетворить нужды покупателей и продавцов нефти.