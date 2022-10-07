Недвижимость: может ли собственность по-прежнему обогатить вас?

Недвижимость, безусловно, доказала свою прибыльность за последние два десятилетия

Снижение уровня владения недвижимостью, о котором статистическое управление Канады объявило на прошлой неделе, безусловно, будет воспринято как плохие новости. Отвернутся ли квебекцы от этого пути к обогащению? Недвижимость, безусловно, доказала свою прибыльность за последние два десятилетия, и теперь вопрос в том, может ли приобретение, совершенное в 2022 или 2023 году, таить в себе такой хороший потенциал.

Владельцы склонны переоценивать свою прибыль. В своих расчетах доходности они часто не учитывают стоимость имущества : налоги, пошлины за передачу, страховые счета, расходы на техническое обслуживание и ремонт, проценты по ипотеке, комиссионные с продаж, не включая (переменные) затраты на ремонт и многое другое.

Теперь, по мнению большинства аналитиков, цены на недвижимость должны снизиться, что уже можно наблюдать местами. Как только они приблизятся к пределу наших возможностей, стоимость жилья не может расти бесконечно. За это время стоимость недвижимости не снижается, наоборот. Недавно стало известно, что оценочная роль в Монреале вырастет на 35%. Если муниципальные налоги по всему Квебеку будут более или менее соответствовать инфляции, рост будет незначительным. Рост процентов по ипотечным кредитам уже наносит ущерб бюджету многих домохозяйств. Цены на рабочую силу и материалы не отклоняются от общей тенденции.

Другой вариант, аренда, также становится все дороже, но постоянные арендаторы по-прежнему страдают меньше. Арендатор с годами вынимает из кармана меньше денег, но, в конце концов, у него нет активов в сфере недвижимости. Переменных много, и наиболее выгодный выбор будет определяться отчасти удачей, поскольку мы не знаем будущего и не можем контролировать параметры (кроме сбережений и инвестиционного подхода арендатора). Однако известно, что недвижимость в настоящее время находится в наиболее недоступном состоянии, что затраты на финансирование растут, инфляция остается высокой, а цены на недвижимость начали снижаться.

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Ольга Успенская

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