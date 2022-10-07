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Новости В Мире Певец Элтон Джон купил пентхаус в Канаде
Фото: storinka.com.ua

Певец Элтон Джон купил пентхаус в Канаде

Виктория Христова Окт 7, 2022 В Мире, Недвижимость, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 49 Просмотров

Британский певец Элтон Джон купил пентхаус в доме с необычным дизайном.

Британский певец Элтон Джон купил пентхаус в доме с необычным дизайном. Здание King Toronto в Канаде состоит из множества квадратных элементов со стеклянными гранями, стены и крышу украшают зеленые растения, сообщает Dirt.

Пентхаус Джона под названием «Домик на дереве» находится сверху на западной стороне здания. Площадь объекта составляет 223 квадратных метра. Интерьер отличается большим количеством естественного освещения, половицами из светлого дуба, элементами из латуни и извилистой лестницей, соединяющей два этажа. Объект получил свое название из-за дерева, растущего посреди атриума. Внутри пентхауса три спальни и три ванные, кухня и смежная с гостиной столовая, из которой можно попасть на две террасы. Хозяйская спальня также предоставляет выход на террасу, где имеется СПА-зона.

На данный момент строительство King Toronto не завершено, окончание работ планируется на 2023 год. На первом этаже появятся магазины и рестораны, жильцы получат доступ к внутреннему дворику с большой террасой, общему помещению для вечеринок, спортзалу, конференц-залу, а также расположенным внутри дома бассейну и джакузи.

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