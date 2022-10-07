На севере Канады сложнее закончить школу

В канадской Арктике количество школьников, получающих 12-летнее образование, остаётся ниже, чем в остальной части страны.

В канадской Арктике количество школьников, получающих 12-летнее образование, остаётся ниже, чем в остальной части страны. Острее всего проблема стоит в Нунавуте и в Северо-Западных территориях. Молодежь из небольших поселений вынуждена уезжать, чтобы получить аттестат старшей школы. Об этом пишет канадское издание CBC News.

В самой изолированной территории Нунавут только около 48 процентов северян в возрасте от 25 до 64 лет закончили 12-летнюю школу. Уровень среднего образования здесь слабее, чем в остальной части страны. Зачастую жителям Нунавута приходится доучиваться после школы, чтобы поступить в университеты или получить профессиональное образование.

В Северо-Западных территориях всего 60 процентов школьников стали выпускниками старшей школы, завершив курс 12-летнего образования. Если брать небольшие поселения региона, то там среднее образование получило 45 процентов молодежи. На Юконе аттестатом о среднем образование обладают 74 процента учащихся по всей территории или 65 процента в сельских поселениях. Более высокий уровень школьной образованности связан с возможностями, которые даёт город Уайтхорс. Данные по обеим территориям относятся к 2021 году.

Для сравнения – сегодня 86 процентов жителей Канады закончили полный цикл школьного образования. Более низкий уровень охвата старшими школами молодежи в Нунавуте, Северо-Западных территориях и на Юконе вызван рядом причин. Как пишет CBC News – это недостаток старших школ в малых поселениях, текучка учителей и директоров, проблемы с жильём, слабый и дорогой интернет и тяжелая травма, нанесенная коренным жителям школами-интернатами. Канада прилагает усилия по улучшению ситуации со школьным образованием в Арктике.