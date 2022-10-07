Писательница из Франции Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе

Французская писательница Анни Эрно стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2022 году, 6 октября сообщается на сайте Нобелевского комитета. Анни Эрно родилась в 1940 году в маленьком городке в Нормандии, где у ее родителей, вырвавшихся из пролетарского быта в буржуазную жизнь, был продуктовый магазин и кафе. Ее работа над памятью возник как проект, пытающийся расширить границы литературы за пределы художественного вымысла. «Стремление сорвать завесу вымысла привело Эрно к методической реконструкции прошлого и к попыткам писать «сырую» прозу в форме дневника, регистрирующего чисто внешние события», — отметил Нобелевский комитет.

Премию Эрно получила с формулировкой: «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти». Ее работы описывают стыд, унижение, ревность или неспособность увидеть, кто вы есть.

Сама писательница заявляла, что в своих книгах всегда старалась отходить от традиционных жанров. Она искала собственную форму самовыражения. Эрно является лауреатом некоторых литературных премий. В частности, это премии Ренодо, премия Франсуа Мориака, Премия французского языка.

Интересно, что в прошлом году СМИ, основываясь на данных букмекеров, называли Эрно фаворитом среди кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. Ее шансы оценивались как 8 к 1.

По завещанию Альфреда Нобеля, премия его имени по литературе должна присуждаться автору, «создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности». Премия вручается с 1901 года. Среди ее лауреатов были Иван Бунин (1933 год), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970) и Иосиф Бродский (1987). 7 октября станет известен обладатель Нобелевской премии мира, 10 октября — лауреат премии по экономике.