Реки пересохли: массовая гибель лосося в Канаде

А значит скоро медведи будут голодные и злые и будут чаще нападать на людей.

Солнечная и сухая погода в Британской Колумбии привела к сильной засухе в некоторых частях провинции. Она несет разрушительные последствия для диких животных.

В социальных сетях появилось видео, как десятки тысяч мертвых лососей лежат на дне пересохшего ручья в Белла Белла.

This is Neekas, Heiltsuk Territory. All of these salmon went into the creek, the creek dried up b/c of no rain so far this fall, and just died, and this is just one reach! Global warming is killing everything. This is such a sad scene. Video credit, Sarah Mund pic.twitter.com/vYhEKwD5mN — William Housty (@WilliamHousty) October 4, 2022

Уильям Хаусти, менеджер по охране природы Heiltsuk Nation, сказал что “никто из живущих здесь никогда раньше не видел ничего подобного”.

Эксперты по лососю говорят, что это растущая проблема, от которой так просто не избавиться.

“Мы все знали, что это был действительно засушливый конец лета и начало осени, но мы действительно не ожидали, что все будет в таких масштабах, в которых это происходит сейчас, – говорит Хаусти. – К сожалению, я думаю, что мы будем видеть это чаще, поскольку глобальное потепление продолжается”.

Лина Азиз из Общества наблюдения за лососем Watershed, говорит, что “когда лосось уходит, основы наших прибрежных экосистем начинают разваливаться. Мы зависим от лосося, медведи зависят от лосося, леса зависят от лосося”.

В некоторых частях Британской Колумбии в последние дни наблюдались рекордно высокие температуры.

Продолжающаяся сухая погода также влияет на лесные пожары в провинции, в том числе в парке Метро Ванкувер. Бригады планируют провести в региональном парке Миннехада несколько дней, борясь с огнем на площади 12 гектаров.