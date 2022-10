Реки пересохли: массовая гибель лосося в Канаде

Солнечная и сухая погода в Британской Колумбии привела к сильной засухе в некоторых частях провинции. Она несет разрушительные последствия для диких животных.

В социальных сетях появилось видео, как десятки тысяч мертвых лососей лежат на дне пересохшего ручья в Белла Белла.

This is Neekas, Heiltsuk Territory. All of these salmon went into the creek, the creek dried up b/c of no rain so far this fall, and just died, and this is just one reach! Global warming is killing everything. This is such a sad scene. Video credit, Sarah Mund pic.twitter.com/vYhEKwD5mN

— William Housty (@WilliamHousty) October 4, 2022