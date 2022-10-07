В Таиланде около сорока человек убиты, из них не менее 25 детей, убийцей, которой открыл огонь в детском саду

Ещё один массовый расстрел в детском саду, на сей раз в Таиланде.

Жуткое массовое убийство произошло в городе Nongbua Lamphu, северо-западном районе Таиланда. Мужчина возраста 36 лет, бывший офицер полиции, вошёл в детский сад и открыл огонь из автомата по находящимся в помещении и во дворе людям – как взрослым, так и детям. Всем погибшим детям от 2 до 5 лет. Были убиты и воспитательницы, и полицейский, который, видимо, прибежал в садик, услышав выстрелы. После расправы с десятками человек, он запрыгнул в свой автомобиль и помчался по улицам, нарочно сбивая прохожих. Затем он покончил с собой.

До того, как убийца направился в детский сад, он расправился с собственной семьёй – с женой и тремя сыновьями (хотя сообщения противоречивы, возможно, он убил членов семьи после нападения на детский сад, как утверждают некоторые источники). Согласно заявлению шефа полиции Таиланда, всего было убито не менее 37 человек, из них 25 детей, но, судя по всему, жертв больше, а некоторые тяжело раненые находятся в больнице и их состояние вызывает большую тревогу.

Убийца был уволен из полиции после того, как было раскрыто его участие в перевозке и торговле наркотиками, но подробности биографии негодяя пока неизвестны.