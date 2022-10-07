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Общество Криминал Монреальский суд рассматривает дело очередного убийцы
Gliga
Теодор Глига, обвиняемый в убийстве

Монреальский суд рассматривает дело очередного убийцы

Megan Jorgensen Окт 7, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Общество Оставить комментарий 66 Просмотров

Убийца зарезал человека, который пытался помешать ему отобрать у хозяйки её собаку

Причина убийства – человек не дал забрать чужую собачку.

В четверг, 6 октября, состоялось заседание Монреальского городского суда по делу об убийстве, совершённом неким монреальцем по имени Теодор Глига (Theodore Gliga) несколько дней назад. Прошли превраительные слушания дела, суд состоится в тчечение недели, после того, как будут собраны соответствующие документы.

Теодор Глига (возраст – 28 лет) обвиняется в том, что он явился в дом своей бывшей подруги, проживающей в районе Mile End, в тот момент, когда девушка собиралась вывести на прогулку собаку – лабрадора. Мужчина попытался схватить собаку и утащить её, девушка закричала, из дома выскочили её жених и его друг, находившийся в гостях, и попытались образумить похитителя. В ответ тот выхватил нож и убил жениха девушки, после чего попытался ударить ножом и второго парня.

После совершения преступления Глига бросился бежать, но был вскоре арестован.

Адвокат обвиняемого заявил, что Глига сильно переживает и раскаивается в содеянном. Раскаившемуся Глиге грозит пожизненное заключение. Но пока он выпущен под залог.

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