Убийца зарезал человека, который пытался помешать ему отобрать у хозяйки её собаку

Причина убийства – человек не дал забрать чужую собачку.

В четверг, 6 октября, состоялось заседание Монреальского городского суда по делу об убийстве, совершённом неким монреальцем по имени Теодор Глига (Theodore Gliga) несколько дней назад. Прошли превраительные слушания дела, суд состоится в тчечение недели, после того, как будут собраны соответствующие документы.

Теодор Глига (возраст – 28 лет) обвиняется в том, что он явился в дом своей бывшей подруги, проживающей в районе Mile End, в тот момент, когда девушка собиралась вывести на прогулку собаку – лабрадора. Мужчина попытался схватить собаку и утащить её, девушка закричала, из дома выскочили её жених и его друг, находившийся в гостях, и попытались образумить похитителя. В ответ тот выхватил нож и убил жениха девушки, после чего попытался ударить ножом и второго парня.

После совершения преступления Глига бросился бежать, но был вскоре арестован.

Адвокат обвиняемого заявил, что Глига сильно переживает и раскаивается в содеянном. Раскаившемуся Глиге грозит пожизненное заключение. Но пока он выпущен под залог.