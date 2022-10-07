Судят питононосителя. Человек пытался протащить через канадскую границу двух питонов в собственных штанах

Незадачливый контрабандист пытался пересечь границу между Канадой и США с двумя питонами, которых он решил спрять на собственном теле под брюками

Граница на замке! Контрабандист взят за ногу с поличным – двумя питонами!

Любопытное сообщение пришло из американского города Олбани (штат Нью-Йорк), где только что, 4 октября начался суд над жителем Нью-Йорка, неким Кэлвином Баутиста (Calvin Bautista), возраста 36. Господин Баутиста пытался контрабандой протащить через границу между Канадой и США двух питонов и был арестован американскими стражами порядка при вьезде в США через таможню в городе Лаколь (Lacolle) – ближайшем таможенном пункте от Монреаля.

Питонов неудачливый контрабандист умудрился спрятать в собственных штанах, полагая, что если таможенники откроют багажник или начнут осматривать салон, двух змеюк они не заметят. Но не повезло человеку, питоны зашевелились, их обнаружили, бережно из брюк вытащили (возможно, разжав их кольца вокруг ног или ещё какого места на теле), нарушителя арестовали, змей отправили в приют для животных.

Любые перемещения бирманских питонов через границу (а речь именно о них), регламентируется международными договорами, включая положения о потенциальной опасности этих животных.

По закону, за преступление, которое совершил г-н Баутиста, максимальное наказание – 20 лет заключения и штраф до 250 тысяч долларов США.

В настоящее время нарушитель выпущен под залог в ожидании процесса.