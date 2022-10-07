Вниманию школьников, а также их родителей – опубликован рейтинг канадских университетов

Согласно новейшему рейтингу канадских ВУЗов, квебекские университеты показывают себя неплохо!

Журнал Maclean’s, одно из престижнейших канадских изданий, еженедельный журнал, выходящий с 1905 года и славящийся серьёзным подходом к анализу поднимаемых тем, опубликовал рейтинг канадских ВУЗов 2022 года.

Согласно данным Maclean’s, из 45 оцениваемых университетов, лучшим был признан Университет Торонто, на втором месте – Университет Waterloo, на третьем – Университет Британской Колумбии (UBC).

Англоязычный монреальский университет McGill занял четвёртое место в параде.

Но в категории “качество образования”, МкГилл занял первое место в списке, что весьма неплохо (всего оценки проводятся по десятку разных категорий и аспектов).

Что касается других квебекских ВУЗов, то Университет Laval занял 16ое место, Concordia – 18ое, Университет Шербрука – 20ое, а замыкает таблицу UQAM, который удержался тридцатке, так что ещё целых 20 канадских ВУЗов от него отстают.

Издательство приводит подробные данные о критериях оценки – от опросов преподавателей и студентов до бесед с выпускниками и руководителями фирм. Оценивается процент студентов, получающих дипломы, оценивается количество научных публикаций в зарубежных серьёзных изданиях и многое другое.

Уровень оценивается в совокупности – от первого курса до доктората.

В принципе, как видим, квебекские ВУЗЫ показали достаточно высокий уровень (хотя некоторые оказались в конце списка, а некоторые не были оценены – всего в Квебеке полтора десятка ВУЗов). Так что дитё может со спокойной душой отправляться на учёбу в квебекские университеты и высшие школы.