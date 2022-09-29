Игроки сборной Ирана по футболу поддержали массовые протесты в Иране против нынешней власти

Демонстрация игроков сборной перед началом товарищеской игры в рамках подготовки к чемпионату мира в Катаре.

20 ноября в Катаре начинается Чемпионат мира по футболу (впервые в истории чемпионат по футболу проходит поздней осенью и зимой).

Среди команд – участниц чемпионата, есть и сборная Ирана. И что тут особенного, спросит недоумевающий читатель?

А особенность в том, что игроки сборной Ирана показали, что они настоящие мужчины и настоящий бойцы. Не один, не двое, не пятеро, а вся сборная! Каким образом показали? А просто:

Дело в том, что в рамках подготовки к чемпионату все сборные всегда проводят товарищеские матчи, как бы тренировка перед боем. Разумеется, игры не носят жёсткий характер (не дай бог, пострадает кто перед чемпионатом), результаты ни в каких рейтингах не учитываются (что и понятно – тренеры проводят эксперименты, специально применяют тактику обороны или “оголения тылов”, чтобы проверить идеи, так что проигрыш никого не волнует. Тем не менее, игры привлекают много болельщиков на стадионы и транслируются на спортивных каналах.

И вот во вторник, 27 сентября, состоялась товарищеская игра сборных Ирана и Сенегала. Игра проходила в Австрии, перед началом особого интереса широких масс не вызвывала.

Но внезапно событие приобрело невиданный размах в Иране, и не только в Иране.

Игроки сборной, выстроившиеся на поле перед началом игры, в момент, когда зазвучал гимн страны, одновременно прикрыли ладонями изображение герба на своих футболках, а затем одновременно надели чёрные куртки, принесённые с собой на поле. Они опустили головы в траурном молчании. Сомнений в смысле этого действия ни у кого не было, да и быть не могло: иранские футболисты поддержали женщин Ирана, которые в эти дни ведут борьбу за свои права, против требований властей ходить в платках и “не нарушать” другие правила религиозной морали.

Протесты начались после гибели в полицейском участке девушки 22 лет, арестованной за то, что она шла по улице с непокрытой головой. В ходе протестов убиты уже свыше двадцати человек (большая часть – женщины), причём эти данные устаревают, к сожалению, каждый день. Мужчины присоединились к женщинам.

Во всём мире, в первую очередь, в соседних странах, женщины выходят на демонстрации в поддержку протестующих.

Власти Ирана проводят жёсткую политику и не собираются идти навстречу протестующим, хотя многие страны мира призвали правительство Ирана остановить репрессии (некоторые, впрочем, ни словом режим не осудили, союзники же).

И вот теперь высказались и игроки сборной Ирана! Редчайший случай, ведь обычно, спортсмены избегают политических жестов, да ещё прямо направленных против правительства.

Весь Иран сегодня говорит только об этой игре. Что грозит “революционерам”, сказать сложно. Нападающий Сарда Азмун, звезда футбола, играющий в немецком клубе, написал на своей странице в Твиттере – “выгонят из сборной? Не беда. Я готов обменять исключение из сборной на свободу соотечественниц. Историю властям запретить не удастся.”

Стало известно также, что власти Ирана отреагировали на выступление оперативно – игрокам пригрозили репрессиями против членов их семей, если они будут публично поддерживать протесты. Когда на кону жизнь близких, сложно устоять. Хотя уже покинувший большой спорт Али Карими, самый известный футболист в истории страны, считается героем в глазах протестующих – его видят в первых рядах демонстрантов и он регулярно публикует в социальных сетях призывы к сопротивлению. Но он уже не играет, а вот игрокам сборной придётся задуматься о семьях, поэтому если они не продолжат протестовать, наверно, их понять можно будет.

Игра Сенегал – Иран завершилась со счётом 1:1. На грядущем чемпионате иранская сборная ставит целью выход из группы.