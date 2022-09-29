Ковид не сдаётся и сражается до последнего. Болезнь перешла в контрнаступление и отвоёвывает утраченные позиции

После непродолжительного спада болезней, ситуация в Квебеке вновь тревожная – заболеваний и конечин всё больше.

Если помните, буквально несколько дней назад в Квебеке было объявлено о резком снижении заболеваемости Ковидом. Было сообщено, что число смертельных случаев тоже резко пошло вниз и что даже не было зарегистрировано ни одной кончины, связанной с Ковидом, в течение недели.

После опубликования той новости (мы тоже писали об этом приятном, что ни говори, событии), появились утверждения, что речь о явной попытке правительства продемонстрировать свои успехи в борьбе с пандемией. Логику жителей, которые так считали, понять можно, но, к сожалению, сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Если бы дела на пандемийном фронте были связаны с выборами, уж точно продержались бы с лукавыми цифрами всего-то пару-тройку дней.

Но, к сожалению, все последние дни в Квебеке наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению ситуации. За два последних дня по причинам, связанным с Ковидом, скончались восемь человек, из них шестеро позавчера и двое вчера (но данные по вчерашнему дню пока неполные). За вчерашний день были госпитализированы 503 человека с диагнозом Ковид (опять же, данные неполные, некоторые больницы не успели предоставить статистику или же диагноз ещё не установлен). Это на 12% пациентов больше, чем два дня назад. В палатах интенсивной терапии с диагнозом Ковид находятся 12 человек, а вчера таких пациентов было 8, а неделю назад даже ни одного.

Что касается медработников, в среду 28 сентября отсутствовали на работе в связи с заболеванием ковидом 3860 человек, что на 121 человека больше, чем сутки назад.

Всего же вчера, 28 сентября, по всему Квебеку зарегистрировано 1130 новых заражений, что на 187 человек больше, чем в предыдущий день.

С момента начала пандемии, по утверждениям служб здравоохранения, от Ковида в Квебеке скончались на вечер 28 сентября 16762 человека.

Повторим, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, можно с уверенностью говорить, что улучшение её неделю назад было связано с подтасовками в рамках предвыборной борььбы.