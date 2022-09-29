Intel и Samsung демонстрируют раздвижной экран на презентации Intel Innovation

Во время выступления днем ранее, Intel и Samsung Display продемонстрировали, как могут выглядеть скользящие экраны для ПК в будущем.

Генеральный директор Samsung Display Дж. С. Чой появился на сцене с 13-дюймовым планшетом и превратил его в 17-дюймовый дисплей, просто раздвинув экран.

До того как Microsoft прекратила поддержку Windows 10X на складных устройствах, Intel работала и экспериментировала с различными форм-факторами, такими как двухэкранные и складные ПК. Хотя эти форм-факторы могут показаться привлекательными, они бесполезны, если поддержка программного обеспечения недостаточно хороша.

Интересно отметить, что недавно представленный 13-дюймовый дисплей имеет гибкий дисплей в дополнение к выдвижному механизму. Intel также объявила о новом программном обеспечении под названием Unison, которое может помочь подключить ПК на базе процессоров Intel к смартфонам, и заявила, что оно совместимо как с Android, так и с iOS.

Unison позволит пользователям совершать звонки и отвечать на них, обмениваться файлами и фотографиями, отправлять и получать сообщения и получать уведомления на телефон. Если программное обеспечение не запущено, уведомления будут перенаправлены в центр уведомлений Windows.

Возвращаясь к выдвижным ПК, похоже, что само устройство пока является лишь концепцией. Более того, ни Samsung, ни Intel не сообщают, будет ли ПК доступен для обычных потребителей. Но судя по удавшейся презентации, скоро любой из нас сможет приобрести подобную штуковину.

Видео превращения здесь: https://thumbs.gfycat.com/DefiantComfortableCopepod-mobile.mp4

