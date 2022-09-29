Компания Citroen представила новый логотип

Первый автомобиль французской компании с новой символикой дебютирует уже до конца нынешнего месяца.

Компания Citroen обновила свой логотип. Он сохранил характерные элементы, известные как «двойной шеврон», но заметно упрощён: внешний вид логотипа должен стать отсылкой к его же версии 1919 года, одобренной лично Анри Ситроеном. Первый автомобиль французской компании с новой символикой дебютирует уже до конца нынешнего месяца.

В оставшиеся дни сентября Citroen обещает представить некий концептуальный автомобиль, который и станет первым носителем нового логотипа. Что это будет за концепт, пока неизвестно, но охарактеризован он как семейный.

Позже символика будет применяться на серийных моделях, но стартует этот процесс не ранее середины следующего года. Компания обещает несколько доработать фирменную стилистику с тем, чтобы увеличить визуальные акценты на логотипе. Это десятое по счёту изменение символики компании за 103 года истории.

Наконец, Citroen изменит и коммуникационный фирменный стиль. В маркетинговых и презентационных материалах, а также в цифровом пространстве будут применяться новые цвета — ностальгический синий Monte Carlo Blue и красный Infra Red, который заменит нынешний официальный цвет марки.