Недвижимость: ипотечное кредитование

Значение цифровых решений в процессе ипотечного кредитования в последние годы резко возросло.

Хаш Абулхосн, президент Rocket Mortgage, сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что брокерское пространство хорошо подготовлено для того, чтобы справляться с меняющимися ожиданиями потребителей в том, что касается ипотеки, и новые технологии теперь являются фокусом этого канала.

По словам Абулхосна, в других странах, таких как Соединенное Королевство, наблюдается еще больший всплеск брокерского канала, отчасти благодаря открытому банковскому обслуживанию, и эта тенденция может быть продолжена в Канаде. По словам Абулхосна, эта практика позволяет сторонним разработчикам создавать приложения для финансовых учреждений, используя открытые API, и будет иметь огромные последствия для ипотечного рынка в Канаде – не в последнюю очередь в том, что касается конкуренции.

“Я думаю, что мы видели на других рынках влияние открытого банковского дела, резко улучшающего выбор для потребителей, улучшающего конкуренцию, [и] позволяющего новым участникам закрепиться там, где раньше могли доминировать действующие банки”, – сказал он. Одним из примеров того, как открытое банковское дело может изменить ландшафт ипотечного рынка Канады, являются заявления о выплатах, пояснил Абулхосн. Когда клиенты хотят поменять свою ипотеку, в настоящее время они должны просмотреть выписку о выплате в своем банке, что может привести к длительному ожиданию после подачи запроса.

“Таким образом, многие наши инновации действительно направлены на то, чтобы сделать весь этот процесс лучше как для клиентов, так и для нашей команды ипотечных агентов – сделать его таким, чтобы, когда клиенты смогут выйти в Интернет, начать свое путешествие, они могли проводить свои исследования. Когда они будут готовы подать заявку, они могут сделать это онлайн или поговорить с нашими агентами ”.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы