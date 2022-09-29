Бундесвер не стал отказываться от девиза с привкусом нацизма

С требованием отказа от этого лозунга выступил уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн.

В Германии решили сохранить девиз военной полиции «suum cuique» (в переводе с латыни «каждому — свое»), несмотря на его ассоциации с нацизмом, заявил представитель минобороны Германии 27 сентября журналистам Der Spiegel.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт «не видит причин» для отказа от этого, «связанного с ценностями идентификационного символа с эмблемы военной полиции как рода войск», — отметил представитель минобороны.

По мнению ведомства, в этом девизе нужно видеть только принцип времен античности и напоминание о римском праве. Он означает воздавать каждому то, что ему полагается, и к тому же должен восприниматься окружающими как свидетельство личных заслуг тех, кто носит этот знак отличия.

«Выбор звезды с надписью suum cuique для военной полиции бундесвера означает сознательный разрыв с военной полицией Третьего рейха и, следовательно, с национал-социализмом», — подчеркнули в минобороны.

Напомним, латинская фраза suum cuique дошла до нас как принцип справедливости из римской философии. Однако в ХХ веке ее широко использовали нацисты. Именно она была написана над главными воротами Бухенвальда (в немецком переводе Jedem das Seine).

С требованием отказа от этого лозунга выступил уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн.