iPhone 14 будут производиться… в Индии

А знаете ли вы, что новые Айфоны выйдут в разных комплектациях в Канаде и в США.

Корпорация Apple будет производить свой новый iPhone 14 в Индии. Об этом в понедельник заявило руководство компании. Производство переносится из Китая на фоне геополитической напряженности и пандемических ограничений, которые нарушили цепочки поставок для многих отраслей.

“В новой линейке iPhone 14 представлены революционные новые технологии и важные функции безопасности. Мы рады начать производство новых Айфонов в Индии”, — говорится в заявлении Apple.

Apple представила свою последнюю линейку iPhone в начале этого месяца. У них будут улучшенные камеры, более быстрые процессоры и более долговечные батареи по тем же ценам, что и у прошлогодних моделей.

Индия является вторым по величине рынком смартфонов в мире после Китая. Apple iPhone изо всех сил пытаются захватить большую долю рынка, подвинув по более дешевые смартфоны конкурентов.