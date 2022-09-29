25 тысяч долларов и велосипед: большой “хоккейный” розыгрыш от IGA

Также успейте получить подарочный кофе от Старбакс.

Новый хоккейный сезон – это незаменимые хот-доги на стадионе, азарт игр и болельщики, одетые в футболки своих любимых команд. Но ещё это и отдельные соревнования по покупке продуктов!

Как официальный продуктовый магазин Хабсов, четвертый год подряд IGA проводит гонку “Стремление к еде”.

Для участия в розыгрыше, вам достаточно просто купить один из продуктов, выбранных в период конкурса. Акционные продукты продаются до 2 ноября 2022 года. После покупки нужно зарегистрировать товары на сайте. Соответственно, каждая целевая покупка дает больше шансов “поймать” приз.

Вы можете выиграть один из 300 “толстых” байков в цветах “Канадиенс”. Они разыгрываются в каждом супермаркете IGA в провинции. Вы также можете стать одним из троих счастливчиков, получивших главный приз в размере 25 000 долларов!