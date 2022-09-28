Национальный день кофе: Старбакс раздает напитки и вкусняшки

“Астрологи объявили неделю кофе. Количество эндорфинов в организме увеличилось” (Из игры “Герои-3”).

Боги маркетинга знают, что каждому потребительскому товару нужен “свой день”. 29 сентября является Национальным днем ​​кофе в США и Канаде.

Чтобы хорошо отметить этот день, Starbucks Canada подарит каждому новому участнику программы Starbucks Rewards 150 “звезд”. Этих баллов достаточно, чтобы получить бесплатный напиток или закуску после первой транзакции.

Акция проходит с понедельника, 26 сентября, по воскресенье, 2 октября.

Таким образом Starbucks также рекламирует преимущества своей программы вознаграждений. С ее помощью можно получить бесплатные угощения в дни рождения, а также накапливать баллы, за которые можно получать напитки, закуски и товары. Система Mobile Order & Pay, которая совсем недавно была запущена в Квебеке, также доступна через Starbucks Rewards.

Как это работает?

Чтобы получать подарки от Старбакс, необходимо:

Скачать приложение Старбакс или зарегистрироваться на сервисе онлайн. Делайте покупки через приложение и зарабатываете звёзды. Тратьте деньги на покупки. Например, 25 звёзд можно получить эспрессо или лате, а за 400 – пачку кофе или термокружку.

Установите приложение и сделайте первую покупку до 2 сентября, чтобы получить “звёзды” в честь Дня кофе.