Недвижимость: каковыми будут цены? Прогнозы от Oxford Economics

Расчеты фирмы показывают, что типичная ипотека вырастет в среднем на 162 доллара (+11,3%) до 1590 долларов в месяц во 2 квартале 2023 года.

Канадцы, пристегните ремни безопасности и приготовьтесь к небольшой турбулентности в ближайшие месяцы! Oxford Economics предупредила инвесторов, чтобы они готовились к жесткой посадке экономики страны. Исследовательская фирма связывает грядущий шок с высокой долговой нагрузкой, высокой инфляцией и повышением ставок. В результате, по прогнозам, цены на жилье снизятся примерно на 30% по сравнению с пиковым значением.

Жесткая посадка – это рецессия, которая происходит после корректировки ставки, когда пытаются успокоить инфляцию. Это контрастирует с мягкой посадкой, когда ставки растут, но экономика только замедляется — никакой рецессии. Тони Стилло, директор Oxford Econ, ожидает, что умеренная рецессия начнется в 4 квартале 2022 года. Он объясняет этот прогноз повышением ставок, высокой инфляцией и слабым мировым спросом.

В настоящее время они ожидают умеренной рецессии в течение следующих шести месяцев. Модели фирмы показывают сокращение на 1,8% от пика до минимума с 4 квартала 2022 года по 2 квартал 2023 года. Спад такого масштаба можно было бы считать умеренным, так что мы прошли точку мягкой посадки или легкого неровного участка. “Исторически высокий долг домохозяйств Канады и цены на жилье делают экономику гораздо более чувствительной к процентным ставкам”, – сказал Стилло. “Резкое повышение процентных ставок приведет к скачку расходов на обслуживание долга и углублению уже происходящей существенной коррекции на рынке жилья. Кроме того, снижение реальных доходов из-за упорно растущей инфляции приведет к дальнейшему сжатию домохозяйств и приведет к сокращению дискреционных расходов и периоду сокращения доли заемных средств”.

Расчеты фирмы показывают, что типичная ипотека вырастет в среднем на 162 доллара (+11,3%) до 1590 долларов в месяц во 2 квартале 2023 года. Это резкое увеличение, но общая сумма ниже, чем средняя арендная плата за 1-комнатную квартиру из-за инфляции. Прогнозируется резкая коррекция цен на жилье в Канаде. Однако это не вернет цены на жилье к ценам, существовавшим до 2020 года. “Наш прогноз на 30%-ную коррекцию цен на жилье возвращает базовую цену на жилье к уровню конца 2020 года, поскольку это лишь частично устраняет 50%-ный пандемический всплеск”, – объясняет Стилло. В этом сценарии базовая цена на жилье останется на 7% выше уровня, существовавшего до COVID.

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