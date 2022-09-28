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Джо Байден

Байден искал на конференции умершую в августе конгрессвумен Джеки

Виктория Христова Сен 28, 2022 В Мире, Новости, Новости Америки Комментарии к записи Байден искал на конференции умершую в августе конгрессвумен Джеки отключены 32 Просмотров

Умершую в августе конгрессвумен Джеки Валорски во время конференции в Вашингтоне попросил показаться президент США Джо Байден, 28 сентября сообщает The New York Post.

Умершую в августе конгрессвумен Джеки Валорски во время конференции в Вашингтоне попросил показаться президент США Джо Байден, 28 сентября сообщает The New York Post. «Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель Макговерн, сенатор Браун, сенатор Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь», — заявил политик.

Валорски представляла в палате представителей второй округ штата Индиана. Этот пост женщина занимала с 2013 до смерти в августе 2022 года. В этом же году Байдену исполняется 80 лет, таким образом он стал самым старым американским президентом в истории США. Однако из-за возраста политик допускает постоянные оплошности и ошибки.

Накануне Байден очередным курьезом омрачил свое публичное выступление, оговорившись в рассказе о его личных взаимоотношениях с супругой 23 сентября в прямом эфире телеканала Fox News. Так, президент США, рассказывая о своей личной жизни, заявил, что со своей супругой Джил Байден он познакомился, когда ему было тридцать лет, а ей — двенадцать.

«Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне — 30», — рассказал Байден. Отметим, что в действительности разница в возрасте между супругами составляет 9 лет. 80-летний Байден родился в 1942-м году, а его 71-летняя супруга Джил родилась в 1951-м.

 

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