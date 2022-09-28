Канадка установила рекорд по надеванию носков

Каролена Крузе начала тренироваться, чтобы побить рекорд по количеству носков, надетых на одну ногу за 30 секунд для участников до 16 лет. Ей удалось это сделать с первой попытки. Предшественником канадки был Аариф ибн Абдул Халим из Индии, сумевший надеть 19 носков за полминуты. Об этом сообщает издание Upi.com.
14-летняя Крузе установила мировой рекорд Гиннесса, натянув 22 носка на свою ногу за 30 секунд.
«Нужно просто сосредоточиться на том, чтобы просто надеть носки и продолжать движение», — признается девочка.
Попытка Крузе, записанная ее матерью, закончилась с 22 носками на ноге — этой цифры оказалось достаточно для завоевания титула. На этой неделе она получила по почте официальный сертификат.
Подросток сказала, что, возможно, она будет стремиться к взрослой версии рекорда, который составляет 28 носков.