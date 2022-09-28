Суд обязал канадца покинуть контейнер, в котором он прожил 30 лет

Мужчине придется расстаться с обжитым местом

Суд в Канаде обязал мужчину покинуть контейнер, в котором он прожил 30 лет, пишет портал LADBible. Местные чиновники считают, что недвижимость 65-летнего Стивена Гиббонса нарушает правила планирования и относится к сельскохозяйственным объектам, а не жилым. Снимки, сделанные внутри контейнера, свидетельствуют о почти роскошной обстановке.

Мужчина сделал внутри хороший ремонт и считает, что его условия проживание не хуже квартирных, но местные власти с ним не согласны.

“Я прекрасно здесь жил. Это лучшее место, и тут все люди любят меня”, – приводит слова Стивена издание и добавляет, что канадцу предстоит заплатить штраф в размере 8 500 долларов и вернуть недвижимость в первоначальное состояние.