Суд обязал канадца покинуть контейнер, в котором он прожил 30 лет

Мужчине придется расстаться с обжитым местом
Суд в Канаде обязал мужчину покинуть контейнер, в котором он прожил 30 лет, пишет портал LADBible. Местные чиновники считают, что недвижимость 65-летнего Стивена Гиббонса нарушает правила планирования и относится к сельскохозяйственным объектам, а не жилым. Снимки, сделанные внутри контейнера, свидетельствуют о почти роскошной обстановке.
Мужчина сделал внутри хороший ремонт и считает, что его условия проживание не хуже квартирных, но местные власти с ним не согласны.
“Я прекрасно здесь жил. Это лучшее место, и тут все люди любят меня”, – приводит слова Стивена издание и добавляет, что канадцу предстоит заплатить штраф в размере 8 500 долларов и вернуть недвижимость в первоначальное состояние.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!