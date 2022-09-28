Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Суд обязал канадца покинуть контейнер, в котором он прожил 30 лет
Фото: Media Wales

Суд обязал канадца покинуть контейнер, в котором он прожил 30 лет

Виктория Христова Сен 28, 2022 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Суд обязал канадца покинуть контейнер, в котором он прожил 30 лет отключены 70 Просмотров

Мужчине придется расстаться с обжитым местом
Суд в Канаде обязал мужчину покинуть контейнер, в котором он прожил 30 лет, пишет портал LADBible. Местные чиновники считают, что недвижимость 65-летнего Стивена Гиббонса нарушает правила планирования и относится к сельскохозяйственным объектам, а не жилым. Снимки, сделанные внутри контейнера, свидетельствуют о почти роскошной обстановке.
Мужчина сделал внутри хороший ремонт и считает, что его условия проживание не хуже квартирных, но местные власти с ним не согласны.
“Я прекрасно здесь жил. Это лучшее место, и тут все люди любят меня”, – приводит слова Стивена издание и добавляет, что канадцу предстоит заплатить штраф в размере 8 500 долларов и вернуть недвижимость в первоначальное состояние.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal