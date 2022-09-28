В случае победы на выборах, Лего собирается ограничить количество принимаемых иммигрантов и попытаться расселять их вне Монреаля

Лего считает, что приём свыше 50 тысяч иммигрантов в год будет равнозначен самоубийству.

В рамках избирательной кампании, премьер-министр Квебека высказался против увеличения иммиграции в Квебек. Более того, он чётко заявил, что Квебек не может принимать более 50 тысяч человек в год, так как такое положение для Квебека стало бы равносильно самоубийству. По словам Лего, приток большого количества иммигрантов, зачастую не владеющих французским языком или же предпочитающих общаться на английском, приведёт к падению роли французского языка и к “луизианизации” Квебека, то есть, к положению, в котором некогда франкоязычная обширная территория практически забыла франузский язык, заменив его в общении, в ведении документации, во всех областях жизни на английский.

Юмор ситуации состоит в том, что именно при правлении нынешней партии – CAQ, возглавляемой Франсуа Лего, Квебек принял рекордное количество иммигрантов из многих стран мира. В год при нынешнем правительстве в Квебек приезжают на ПМЖ до 70 тысяч человек. Никогда прежде так много иммигрантов в провинцию не приезжало, причём из франкоязычных стран их приехало меньше, чем из стран, где французский не в ходу.

Премьер заявил, что усилия нового правительства, в случае победы на выборах, будут направлены на защиту языка. Например, будет срочно разработана новая программа привлечения иммигрантов во франкоязычные районы, где им волей неволей придётся общаться на французском, и где для изучения языка будут созданы все условия. Одновременно, приезд большого числа иммигрантов в “глубинку” позволит решить вопрос нехватки рабочих рук в этих областях. Надо заметить, что предложение не новое, такие попытки уже были, но оканчивались неудачно – масса вновь прибывающих иммигрантов пытается осесть в Монреале или в окрестностях мегаполиса.

Остаётся напомнить, что нынешний министр иммиграции Квеека заметил несколько дней назад, что 80% иммигрантов остаются в Монреале, они не работают и не собираются принимать традиционные квебекские ценности. Это заявление вызвало, мягко говоря, удивление, после чего министр пояснил, что он имел в ввиду, что 80% иммигрантов оседают в Монреале (что соответствует истине), а некоторые из них (их мало) не работают и не хотят воспринимать ценностью. Просто оговорился, но хотел как лучше, а получилось, как всегда. Тем не менее, министру такие оговорки делать непозволительно, за что его с поста только что и попросили, о чём поведал сам премьер.

Будем надеяться, что реформы в отношении иммиграции сработают на благо вновь прибывающих. Поживём – увидим.