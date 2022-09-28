Квебекская партия решила не отставать от соперников в части скандальных высказываний и поступков

Кандидат от Квебекской партии резко отзывается об исламе. Её пожурили.

По мере приближения знакового дня для всего мира, то есть, для Квебека, разоблачения ширятся. Не хотелось бы упоминать, но ведь всё общество только и обсасывает новости, так что отставать не хочетя.

На сей раз всплыли “исламофобские” высказывания кандидата от Квебекской партии, госпожи Лины Джубинвиль (Lyne Jubinville), сотрудницы ГидроКвебека. Оказывается, не менее трёх раз женщина письменно заявляла о своём неприятии Ислама, и не только о личном неприятии, но и высказывая без обиняков и полутонов мнение о том, что Квебек не должен потакать нравам и традициям мусульманства. С 2013 года она ведёт активную борьбу за светское общество, в котором не было бы места религиозной символике, в первую очередь, мусульманским традициям и обычаям ношения хиджаба и другим моментам. Она является одной из основательниц организации Группа сторонников светскости (Rassemblement pour la laïcité).

Первое её обнаруженное публичное высказывание относится аж к 2011 году, когда мадам Жубинвиль опубликовала в газете Devoir статью, в которой призвала Квебек не позволить интеграцию с мусульманством – “Ислам, это не здесь и не сюда. Вы ошиблись дверью!” – это цитата из той давней статьи. Но нынешний кандидат остаивала свои взляды и позже, выступая против “засилия хиджабов, которые всё больше и больше наводняют наши улицы”. Позже она критиковала власти за то, что те обходят молчанием тему иммиграции в аспекте влияния на Квебек чуждых ему явлений. По её мнению, распространение правил и обычаев ислама, квебекские женщины подвергаются всё более сильному риску унижений, мультикультурализм и попытки властей приспособить квебекские традиции к правилам, завезённым из далёких стран, ни к чему хорошему не приведут, считает политик.

Лидер Квебекской партии, Поль Ст. Пьер Пламондон, которого журналисты попросили оценить позиции его кандидата, сказал, что он беседовал с мадам Жубинвиль, попросив её либо снять свою кандидатуру, либо отказаться от своих слов. Она выбрала последний путь – принесла извинения за резкие высказывания и отказалась от них. На своей странице в Фейсбуке мадам Жубинвиль признала, что хотя её позиции по отношению к равноправию женщин и рисков для них не изменилась, но её высказывания слишком резки для политика, претендующего на депутатское место в парламенте. Партия решила не снимать кандидатуру мадам Жубонвиль. Лидер же Солидарного Квебека решительно осудил мнение мадам Жубонвиль, считая что та демонстрирует предрассудки по отношению к мусульманам.

Читаем и ужасаемся (или радуемся, тут всё зависит от каждого):