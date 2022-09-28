Шеф Консервативной партии Квебека считает, что стена на границе спасёт Канаду от нелегалов

Заявление Эрика Дюэма вызвало смешанную реакцию – от осуждения до поддержки.

Выступая перед избирателями в районе Бельшас, лидер консервативной партии Квебека Эрик Дюэм заявил, что одной из самых эффективных мер по предотвращению незаконного проникновения нелегальных элементов в Канаду путём перехода границы в неположенных местах, станет постройка стены вдоль границы. “Небоходимо перекрыть кран, необходимо закрыть пути для нелегальных иммигрантов” – так безапелляционно выразился Дюэм

Как известно, количество беженцев, которые добираются до Канады по малоизвестным тропам в малонаселённых местах резко увеличилось. За первую половину этого года их число почти достигло общего количества беженцев, перешедших границу в прошлом году. Речь о тысячах лиц, мужчинах, женщинах, детях, из разных стран. Эти люди не получили право на проживание в США или же совершили там правонарушения, что лишило их права претендовать на убежище. Поэтому эти лица направляются в Канаду, где их ждут пособия и поддержка.

Консервативная партия прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что средний житель Квебека недоволен происходящим, опасается за свою безопасность и безопасность членов семьи и не желает лишних расходов на нелегалов. Поэтому заявление Дюэма явно направлено на повышение популярности партии.

Заявление вождя консерваторов тут же вызвало реакцию ряда журналистов и политиков, которые обвинили Дюэма в “трампизме”. Сравнения лидера консерваторов с Дональдом Трампом делаются не в первый раз, например только что его сравнил с Трампом премьер-министр Квебека Франсуа Лего. Эти сравнения направлены против консерваторов, но незадача в том, что за Трампа на перевыборах проголосовала половина избирателей в США, результат, которым консерваторы Квебека были бы очень довольны.