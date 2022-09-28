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Политика Выборы Консерваторы Квебека хотят отгородиться от США стеной
Duhaime
Эрик Дюэм, вождь консерваторов.

Консерваторы Квебека хотят отгородиться от США стеной

Megan Jorgensen Сен 28, 2022 Выборы, Иммиграция, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Политика Оставить комментарий 132 Просмотров

Шеф Консервативной партии Квебека считает, что стена на границе спасёт Канаду от нелегалов

Заявление Эрика Дюэма вызвало смешанную реакцию – от осуждения до поддержки.

Выступая перед избирателями в районе Бельшас, лидер консервативной партии Квебека Эрик Дюэм заявил, что одной из самых эффективных мер по предотвращению незаконного проникновения нелегальных элементов в Канаду путём перехода границы в неположенных местах, станет постройка стены вдоль границы. “Небоходимо перекрыть кран, необходимо закрыть пути для нелегальных иммигрантов” – так безапелляционно выразился Дюэм

Как известно, количество беженцев, которые добираются до Канады по малоизвестным тропам в малонаселённых местах резко увеличилось. За первую половину этого года их число почти достигло общего количества беженцев, перешедших границу в прошлом году. Речь о тысячах лиц, мужчинах, женщинах, детях, из разных стран. Эти люди не получили право на проживание в США или же совершили там правонарушения, что лишило их права претендовать на убежище. Поэтому эти лица направляются в Канаду, где их ждут пособия и поддержка.

Консервативная партия прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что средний житель Квебека недоволен происходящим, опасается за свою безопасность и безопасность членов семьи и не желает лишних расходов на нелегалов. Поэтому заявление Дюэма явно направлено на повышение популярности партии.

Заявление вождя консерваторов тут же вызвало реакцию ряда журналистов и политиков, которые обвинили Дюэма в “трампизме”. Сравнения лидера консерваторов с Дональдом Трампом делаются не в первый раз, например только что его сравнил с Трампом премьер-министр Квебека Франсуа Лего. Эти сравнения направлены против консерваторов, но незадача в том, что за Трампа на перевыборах проголосовала половина избирателей в США, результат, которым консерваторы Квебека были бы очень довольны.

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