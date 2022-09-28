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Новости Новости Канады Где в Канаде сильнее всего поднимется зарплата в следующем году?

Где в Канаде сильнее всего поднимется зарплата в следующем году?

Olga Fedak Сен 27, 2022 Новости Канады, Общество, Работа, Финансы, Хорошие новости Оставить комментарий 54 Просмотров

Главное, чтобы она успевала за уровнем инфляции.

Новое исследование показывает, что канадские работодатели готовят самое высокое повышение заработной платы за два десятилетия. Так они пытаются сбалансировать инфляционное давление, рост процентных ставок, риски рецессии и ограниченный рынок труда.

Согласно отчету консалтинговой фирмы Eckler Ltd., увеличение средней базовой заработной платы по стране в следующем году прогнозируется на уровне 4,2%. Прогнозируемый рост заработной платы на 2022 год оказался ниже фактических цифр.

Самый высокий рост зарплат увидят жители Британской Колумбии, Онтарио и Квебека. Меньше всего повезет работникам в Юконе, Нунавуте и на Острове Принца Эдуарда.

Ожидается, что наибольшее увеличение средней заработной платы произойдет в технологическом секторе – на уровне 5,4%.

Наименьший рост ожидается в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и гостиничного бизнеса.

В то же время другое исследование, проведенное “генератором талантов” компанией Robert Half показывает, что 57% специалистов считают, что им недоплачивают.

В то же время 34% работников планируют попросить о повышении к концу года, если они его не получат или если сумма будет ниже ожидаемой. 37% рассмотрят возможность смены работы, если им предложат зарплату на 10%-е выше нинешней.

Также сегодня 47% специалистов с большей вероятностью потребуют более высокую начальную зарплату, чем 12 месяцев назад.

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