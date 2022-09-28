Национальный день примирения: где будет выходной

В прошлом году Джастин Трюдо проигнорировал праздничные мероприятия в этот день.

Канада готовится отметить второй ежегодный Национальный день правды и примирения в ближайшую пятницу. Этот день посвящен памяти и чествованию жертв и выживших в школах-интернатах, включая детей из числа коренных народов, которые посещали дневные школы.

В прошлом году федеральное правительство объявило этот день официальным праздником для своих работников и рабочих мест, регулируемых федеральным законодательством.

Однако большинство провинций не последовали решению федерального правительства сделать день официальным выходным для своих работников.

Тем не менее, дополнительный день отдыха получат Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда, Северо-Западные территории и Нунавут. Их правительства объявили 30 сентября официальным выходным.

Другие провинции и территории предпочитают отмечать этот день по собственным сценариям. Однако некоторые регионы продолжают консультации с группами коренных народов о том, следует ли сделать его выходным.

Согласно закону, “этот день должен рассматриваться как любой другой провинциальный праздник”. Таким образом все основные услуги, включая здравоохранение, будут по-прежнему предоставляться. Выходной будет необязательным для предприятий частного сектора. Школы и предприятия также самостоятельно выбирают способы отметить этот день.