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Национальный день примирения: где будет выходной

Olga Fedak Сен 27, 2022 Новости Канады, Общество, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 57 Просмотров

В прошлом году Джастин Трюдо проигнорировал праздничные мероприятия в этот день.

Канада готовится отметить второй ежегодный Национальный день правды и примирения в ближайшую пятницу. Этот день посвящен памяти и чествованию жертв и выживших в школах-интернатах, включая детей из числа коренных народов, которые посещали дневные школы.

В прошлом году федеральное правительство объявило этот день официальным праздником для своих работников и рабочих мест, регулируемых федеральным законодательством.

Однако большинство провинций не последовали решению федерального правительства сделать день официальным выходным для своих работников.

Тем не менее, дополнительный день отдыха получат Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда, Северо-Западные территории и Нунавут. Их правительства объявили 30 сентября официальным выходным.

Другие провинции и территории предпочитают отмечать этот день по собственным сценариям. Однако некоторые регионы продолжают консультации с группами коренных народов о том, следует ли сделать его выходным.

Согласно закону, “этот день должен рассматриваться как любой другой провинциальный праздник”. Таким образом все основные услуги, включая здравоохранение, будут по-прежнему предоставляться. Выходной будет необязательным для предприятий частного сектора. Школы и предприятия также самостоятельно выбирают способы отметить этот день.

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