Авария на канадском заводе: два десятка человек отправлены в больницу

Напомним, в Монреале как раз недавно тестировались сирены на заводах. Городские власти удостоверились, что в случае потенциальной аварии жители города будут вовремя предупреждены об опасности.

В общей сложности 23 человека были доставлены в больницу в Сент-Катаринс после инцидента на опасном рабочем месте во вторник. Управление здравоохранения Ниагары подтвердило, что инцидент произошел около 10:30 утра на автомобильном заводе THK Rhythm на юге Онтарио.

Начальник местной пожарной охраны Сент-Катаринс Дэйв Аппер сообщил, что во время работы подрядчик случайно ударил по клапану, и тот выпустил пять литров соляной кислоты.

Кислота тут же превратилась в пар.

Поблизости находилось трое рабочих. Им удалось закрыть вентиль. Однако они подверглись серьезному воздействию опасного дыма.

Официальные лица на месте происшествия заявили, что еще около 20 человек подверглись воздействию. На месте были использованы дезактивационные души.

Парамедики доставили в больницу девять человек с незначительными симптомами. Еще 10 работников, у которых не было симптомов отравления, но которые находились в опасной зоне, были доставлены у больницу на автобусе.

При сильном воздействии соляная кислота вызывает ожоги дыхательных путей и кожи. Однако спасатели уверяют, что в данном случае выброс вещества был не настолько сильным.

Соляная кислота используется для рафинирования руды при производстве олова и тантала, в гальваническом покрытии, травлении и очистке металлических изделий.