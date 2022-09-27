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Новости В Мире Новый ураган надвигается на южные районы США. Опасаются его продвижения на Канаду
Ian
Глаз урагана Ян, снимок из космоса, сделанный утром вторника, 27 сентября.

Новый ураган надвигается на южные районы США. Опасаются его продвижения на Канаду

Megan Jorgensen Сен 27, 2022 В Мире, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Природа, погода, экология Оставить комментарий 52 Просмотров

По Северной Америке собирается ударить новый ураган – Ян грозится нанести удар, не слабее того, что нанесла Фиона

Новый мощный ураган уже ударил по Кубе и идёт на Флориду. Затем опасаются его наступления на Канаду

Синоптики уже не сомневаются в том, что над Карибами возник новый ураган, который движется на Флориду и достигнет берегов США в среду, сентября. Если на утро вторника этому урагану была присвоена третья категория, то к полудню его мощь уже достигла четвёртой. Следуя давним традициям, урагану присвоено имя Ян (Ian) – через две буквы в латинском алфавите после F (Fiona), но два зараждавшихся урагана, получивших имена, стихли, посему их названия никому, кроме метеорологов, незнакомы.

Ранним утром гроза обрушилась на восточные районы Кубы, в первую очередь на провинцию Пинар дель Рио, где жители были вынуждены занять места в убежищах, а спастельные службы приведены полную готовность. Местные власти опасаются за сохранность урожая табака, так как эта провинция производит большую часть всего знаменитого кубинского табака. К вечеру вторника ожидаются волны высотою до пяти метров, равно, как и мощнейшие ливни.

После того как ураган пронесётся на Кубой, он дойдёт до Флориды, где к среде ветры достигнут 225 километров в час. Во Флориде власти мобилизовали пять тысяч солдат национальной гвардии, которые уже работают, готовясь к ветрам и ливням. Одновременно ведётся эвакция населения из ряда прибрежных районов, отменены спротивные и развлекательные мероприятия, перекрываются шоссе, закрывается вход в парки и принимаются другие меры.

Предполагается, что возникший ураган продолжит движение на север вдоль побережья США, и через два-три дня достигнет Канады. Невозможно предсказать его силу на этот момент, он может стихнуть, потратив всю мощь на поход на север, но может и пролиться дождями над Канадой, которая и так не отошла ещё от только что прошедшего урагана Фиона.

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