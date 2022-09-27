По Северной Америке собирается ударить новый ураган – Ян грозится нанести удар, не слабее того, что нанесла Фиона

Новый мощный ураган уже ударил по Кубе и идёт на Флориду. Затем опасаются его наступления на Канаду

Синоптики уже не сомневаются в том, что над Карибами возник новый ураган, который движется на Флориду и достигнет берегов США в среду, сентября. Если на утро вторника этому урагану была присвоена третья категория, то к полудню его мощь уже достигла четвёртой. Следуя давним традициям, урагану присвоено имя Ян (Ian) – через две буквы в латинском алфавите после F (Fiona), но два зараждавшихся урагана, получивших имена, стихли, посему их названия никому, кроме метеорологов, незнакомы.

Ранним утром гроза обрушилась на восточные районы Кубы, в первую очередь на провинцию Пинар дель Рио, где жители были вынуждены занять места в убежищах, а спастельные службы приведены полную готовность. Местные власти опасаются за сохранность урожая табака, так как эта провинция производит большую часть всего знаменитого кубинского табака. К вечеру вторника ожидаются волны высотою до пяти метров, равно, как и мощнейшие ливни.

После того как ураган пронесётся на Кубой, он дойдёт до Флориды, где к среде ветры достигнут 225 километров в час. Во Флориде власти мобилизовали пять тысяч солдат национальной гвардии, которые уже работают, готовясь к ветрам и ливням. Одновременно ведётся эвакция населения из ряда прибрежных районов, отменены спротивные и развлекательные мероприятия, перекрываются шоссе, закрывается вход в парки и принимаются другие меры.

Предполагается, что возникший ураган продолжит движение на север вдоль побережья США, и через два-три дня достигнет Канады. Невозможно предсказать его силу на этот момент, он может стихнуть, потратив всю мощь на поход на север, но может и пролиться дождями над Канадой, которая и так не отошла ещё от только что прошедшего урагана Фиона.