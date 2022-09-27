Показатели домовладения в Квебеке самые низкие в Канаде

Отчет Статистического управления Канады по жилищному хозяйству показал, что все больше канадцев сдают жилье в аренду, а не владеют им, особенно в Квебеке

Отчет Статистического управления Канады по жилищному хозяйству показал, что все больше канадцев сдают жилье в аренду, а не владеют им, особенно в Квебеке, поскольку уровень домовладения в провинции снова снизился, в то время как для арендаторов строится все больше многоквартирных домов. В то время как уровень домовладения в Квебеке снизился наименьшим образом за последние пять лет – с 61,2 процента до 59,9 процента, в провинции по-прежнему самый низкий уровень домовладения в Канаде. Средний показатель по стране составляет 66,5 процента.

Тем не менее, с более низкими ставками владения приходят и более высокие арендные ставки. Одним из мест, где число арендаторов растет быстрыми темпами, является Квебек-Сити, и эти арендаторы, как правило, не переезжают в исторические здания и подвальные помещения в городе. Вместо этого в столице провинции было самое большое число арендаторов, проживающих в зданиях, построенных в период с 2016 по 2021 год в стране, – 61,3 процента. Но это не только в Квебеке – большие здания, построенные для арендаторов, становятся все более распространенными по всей Канаде.

“С недавним ростом количества квартир, дома, построенные с 2016 года, с большей вероятностью будут заняты арендаторами по сравнению со старым жилым фондом”, – говорится в отчете Stats Can. “Чуть более двух из пяти домов, построенных с 2016 по 2021 год (40,4%), были заняты арендаторами в 2021 году, что выше, чем в любую другую эпоху жилищного фонда, за исключением домов, построенных в послевоенный квартирный бум 1960-х годов”.

В Монреале более половины (51,7%) новых домов, построенных в период с 2016 по 2021 год, были кондоминиумами, а каждое седьмое домохозяйство в Квебеке (13,8%) был кондоминиум в 2021 году, причем большинство из них в Монреале (18,7%) и Квебек-Сити (15,5%). Более половины тех, кто живет в кондоминиумах, являются арендаторами. Квебекцы с низким доходом, как правило, жили лучше, чем другие канадцы с низким доходом. Отчасти это связано с политикой контроля арендной платы в Квебеке, которая ограничивает рост арендной платы. В провинции меньше людей, относящихся к категории “Основных нуждающихся в жилье”, определяемой как те, кто живет в неподходящих, неадекватных или недоступных по цене местах, а также те, кто не может позволить себе альтернативное жилье.

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