Модный бутик Local 2.22, созданный для каждой женщины, открывается в Les Cours Mont Royal

Один и тот же размер не обязательно подходит всем, и это мантра нового бутика элитной женской одежды Local 2.22, который недавно открыл свои двери на третьем этаже Les Cours Mont Royal.

Их тщательно подобранная коллекция модных вещей представлена во всех размерах, от 2 до 22, и может похвастаться всеми последними фасонами, удовлетворяя потребности красивых женщин, следящих за тенденциями моды, которые имеют бесконечное разнообразие.

Каждое изделие было тщательно подобрано, чтобы удовлетворить очевидную потребность для женщин больших размеров, которые хотят быть модными, современными и носить одежду, которая подчеркивала бы выгодно их фигуры. Данный бутик собрал роскошную коллекцию одежды, которая будет сногсшибательно смотреться на всех женщинах.

Также в наличии имеется целый ряд шикарных аксессуаров. Местный 2.22 решил объединиться с компаниями, которые разделяют схожие цели инклюзивности, и одним из таких известных брендов является Kaffe Curve, чья одежда специально сшита для более пышных типов телосложения.

Поскольку владельцы магазина не ограничивают свои коллекции по размеру или стилю, каждая женщина может сделать покупки в магазине 2.22, независимо от ее типа телосложения, личных предпочтений в моде и возраста. Помещение площадью 2150 квадратных футов открытое и просторное, с пространством для свободного передвижения и просмотра, а также многочисленными раздевалками для примерки, ждет своих клиентов. В бутике одежды работают знающие и опытные сотрудники, которые всегда готовы помочь женщинам найти идеальное дополнение к гардеробу, которое будет одновременно удобным и дополняющим их стиль.

“Наша клиентская база довольно сильно варьируется. Мы открыты для всех, потому что у нас есть размеры от 2 до 22, отсюда и название”, – объяснила Элизабет Эллингтон, менеджер магазина.

Официальное открытие магазина Local 2.22 состоялось 1 сентября, и концепция магазина и линейка продуктов были невероятно хорошо восприняты присутствующими, представитями СМИ, экспертами индустрии моды и многими другими людьми. Если вы ищете несколько потрясающих новых вещей, чтобы пополнить свой сезонный гардероб, загляните в магазин 2.22.

Local 2.22 расположен по адресу 1428 Rue Metcalfe на третьем этаже Les Cours Mont-Royal.