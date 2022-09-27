Утечку в «Северном потоке» обнаружили в шведских и датских водах

Газопроводная система “Северный поток” течет как в шведских, так и в датских водах, заявила морская администрация Швеции 27 сентября журналистам.

Напомним, утечка на «Северном потоке — 1» была обнаружена 26 сентября, когда в газотранспортной системе упало давление на обеих нитках газопровода. Оператор Nord Stream AG заявил, что повреждения газопровода носят «беспрецедентный характер», оценить сроки восстановления инфраструктуры пока невозможно.

Правительство Швеции созвало срочное совещание в связи с утечками на российских газопроводах «Северный поток». Об этом 27 сентября заявила глава МИД Швеции Анн Линдево, чьи слова передает газета Aftonbladet. «Как только нам стало об этом известно, мы созвали экстренное совещание на уровне правительства с участием ключевых ведомств», — заявила Линдево.

Власти Германии пока не знают причину аварии на трубопроводе «Северный поток», 27 сентября сообщает пресс-служба германского федерального сетевого агентства. В ведомстве указали, что власти в настоящее время стараются выяснить причину падения давления в трубопроводе. «В настоящее время мы не знаем причину падения давления», — указали в агентстве.

С конца августа 2022 года прокачка газа по «Северному потоку» приостановлена из-за невозможности обеспечить его безопасную эксплутацию вследствие введенных Западом антироссийских санкций и невозможности ремонтировать и обслуживать оборудование зарубежного производства.