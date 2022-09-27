Shell вышла из ветроэнергетического проекта в Ирландии

Разработчик ветроэнергетических проектов в Ирландии Simply Blue объявил о поиске новых партнеров для реализации проектов после того, как британско-нидерландская компания Shell объявила, что покидает совместные проекты

Разработчик ветроэнергетических проектов в Ирландии Simply Blue объявил о поиске новых партнеров для реализации проектов после того, как британско-нидерландская компания Shell объявила, что покидает совместные проекты, 25 сентября пишет The Irish Examiner. Соглашение о совместном участии в проектах по строительству ветроэлектростанций в море Emerald и Western Star было заключено в 2021 году. Согласно договору Shell получала 51% акций. Компании заявляли, что Shell должна принести в проект свои знания о разработке крупных проектов и опыт строительства морских ветроэлектростанций.

В рамках проектов планировалось построить плавучую ветроэлектростанцию Emerald у южного побережья Ирландии, в Кельском море. Первоначальная мощность электростанции должна была составить 300 МВт с последующим увеличением до 1ГВт. Проект Western Star планируется расположить минимум в 35 км. от западного побережья. Его мощность должна составить 1,35 ГВт. Ветряки также должны располагаться на плавающей платформе, это позволит разместить электростанцию там, где глубины моря составляют более 100 м.

В настоящее время Simply Blue ирландская компания ищет новых партнеров. «Simply Blue Group продвигается к новому стратегическому партнерству, опираясь на импульс обоих проектов для достижения правительственных целей для фазы 2 развития оффшорной ветроэнергетики Ирландии», — говорится в заявлении ирландской компании.

Уже подписан меморандум о взаимопонимании с канадской компанией Irving Oil. Она представлена в Ирландии нефтеперерабатывающим заводом Whitegate в графстве Корк. Компании планируют использовать возможности центра возобновляемых источников энергии в Уайтгейте, где должен производиться водород для внутренних нужд и экспорта за рубеж. В настоящее время Ирландия вместе с остальной Европой страдает от высоких цен на энергоносители. Энергетический кризис в стране усугубился с выводом из эксплуатации двух электростанций, работающих на торфе. Это было сделано из экологических соображений. Теперь Ирландия готовится к отключениям электричества зимой.