Результаты последнего (на данный момент) опроса общественного мнения по предстоящим квебекским выборам

Как проголосуют жители Квебека на предстоящих выборах. Результат опроса.

Только что агентство Leger Opinion опубликовало данные последнего (на сегодняшний день) опроса общества по предвыборным настроениям квебекцев – за кого граждане собираются голосовать.

Согласно оценке на 27 сентября, Франсуа наш Лего продолжает лидировать в предвыборной гонке, но его поддержка в обществе сократилась с 50 процентов до 37! (Формально, речь о партии CAQ, а не о нынешнем премьере).

Ему на пятки наступает Поль Ст-Пьер Пламондон, лидер Квебекской партии. Нет сомнения, что популярности Пламондона спосбствовали его уверенное поведение и грамотные ответы на неудобные вопросы во время дебатов. Если всё и дальше пойдёт так, то Квебекская партия станет официальной оппозицией правительству, то есть второй партией в Парламенте. Довольно неожиданно, если вспомнить, что ещё месяц назад считалось, что время Квебекской партии ушло безвозвратно. Но многие квебекцы уверены, что Пламондон убедительно выиграл все дебаты, как телевизионные, так и дискуссии в районах, на разных конференциях и встречах.

Солидарный Квебек, Либеральная партия Квебека и Консерваторы Квебека идут вровень с Квебекской партией – у каждой примерно по 15-17 процентов голосов. Но поддержка левой группировки Солидарного Квебека несколько уменьшилась. Тем более, что результаты нынешнего опроса не учитывают скандал вокруг партии, имевший место 26 сентября, когда одна из сподвижниц Габриеля Надо, лидера партии, была застигнута за незаконными действиями – она изьяла из чужого почтового ящика брошюру или листовку партии противников. За такое деяние, которое в Уголовном кодексе характеризуется, как воровство, полагается 500 долларов штрафа (на прошлых выборах так же был пойман кандидат от либералов, который как раз штраф и получил). Но простят ли избиратели этот факт или нет, забудут ли о нём в течение недели, пока сложно сказать.

Квебекскую партию поддерживают в качестве “второй силы” 26% квебекцев (то есть, это тот сегмент общества, который не проголосовал бы за эту партию, но считает её достойной стать официальной оппозицией. До 20% видят на этом месте Солидарный Квебек, 12% – CAQ (то есть 12% считают, что CAQ стала бы лучшим выбором в качестве официальной оппозиции). Только 6% отдали бы предпочтения в этом качестве консерваторам. Либералы – примерно 10%.

Анкетирование было проведено среди 1023 взрослых жителей Квебека 23-25 сентября. Это количество опрошенных считается достаточным для правильных выводов, но возможность ошибки составляет примерно 3 процента.

Любой человек может зарегистрироваться на сайте Leger Opinion и принять участие в опросах: