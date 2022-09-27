В международном аэропорту города Квебек совершил посадку Ан-124, самый большой самолёт в мире на сегодняшний день

Ан-124 приземлился в Квебеке с крупногабаритным грузом.

В понедельник, 26 сентября, в 19 часов, в международном аэропорту города Квебек Jean-Lesage совершил посадку самолёт Ан-124, один из крупнейших самолётов в мире. Ан-124, принадлежащий украинской авиакомпании, доставил в Квебек крылья для самолёта Airbus A220, которые в этот же вечер были отправлены наземным путём в Мирабель, где идут работы по сборке Airbus.

Такие мастодонты, как Ан-124 посещают Квебек настолько редко, что прибытие этого аппарата вызвало большой интерес у любителей авиации. Несколько сот человек собрались у ограды аэропорта, наблюдая за прилётом самолёта и аплодируя его посадке.

Ан-124 стал крупнейшим в мире самолётом после того, как самолёт Ан-225 Мрия был сожжён 27 февраля в результате обстрела ангара, где он находился, российской артиллерией. Сегодня Ан-124 считаетеся самым большим в мире. Он может перевозить 150 тонн груза. В зависимости от груза, он может находиться в автономном полёте до двенадцати часов и совершать рейсы на расстояние до 11 500 километров.

По сообщению представителя управления авиации Квебека, Ан-124 мог приземлиться в аэропорту Мирабель, где длина полосы и оборудование позволяют это сделать но аппарат был перенаправлен из-за того, что на поле в Мирабель проходят работы.

Представитель управления авиации заверил, что Ан-124 будет регулярно использоваться в Квебеке для перевозок крупногабаритных и тяжёлых грузов, как правило, он будет садиться в Мирабель.