Пять рецептов блюд из индюшки на День Благодарения. Не самые сложные рецепты, между прочим

Целых пять рецептов блюд с индюшкой (точнее, четыре блюда и соус к индюшатине). Выбирай – не хочу!!

По поводу происхождения праздника День Благодарения существует несколько версий. Но самая серьёзная, по меньшей мере, для Канады, это версия, согласно которой, после уборки урожая жители благодарили Господа Бога за ниспосланную еду, да и праздновали окончание тяжёлых работ, когда отдыхать некогда были. Вот мы и предлагаем нашим читателям пять рецептов индюшатины:

Индюшатина с картофелем

В 1817 году немец фон Дрез изобрёл самоходную тележку. И назвал её дрезиной. Об этом дети малые знают. Но то, что фон Дрез ещё был автором кулинарных книг – меньше известно. Рецепт индюшатины с картошкой (а можно и бататами заменить) из его книги рецептов:

Продукты для индюшатины с картофелем:

Картофель – 500 граммов

Подсолнечное масло – 3 столовых ложки

Молодая индейка – до килограмма мяса

Два яйца

Один помидор, нарезанный кубиками

Один помидор раздавленный в кашицу

Корица – половина чайной ложечки

Петрушка – – две столовые ложки

Сметана – две столовые ложки

Крахмал кукурузный столовая ложка

Соль, чёрный перец – по вкусу

Готовим индюшатину:

Буквально пять минут поджариваем на среднем огне рубленую на порционные куски индюшку на подсолнечном масле – переворачиваем, регулярно Добавляем в сковороду помидоры (рубленый кусками и раздавленный), прдолжаем жарить до тех пор, пока помидорная смесь не станет очень вязкой Добавляем корицу, петрушку, соль, перец и продолжаем жарить, помешивая, ещё три минуты оставляем на огне ещё 2-3 минуты Снимаем сковороду с огня и только теперь кладём сырое яйцо, тщательно размешивая Картофель чистим, нарезаем тонкими ломтиками, варим Половину картофеля укладываем в сковородку Смешиваем мясо с картофелем вареным в сковороде Сверху покрываем оставшимся картофелем Запекаем в духовке при температуре 180С до готовности – минут 15-20.

Индейка по-английски

Для этого доброго старого рецепта из Англии берём следующие продукты:

Одну индейку средних размеров

50 граммов копчёного шпика

До ста граммов сливочного масла

Один лимон

Пару столовых ложек лимонного сока отдельно

Граммов 100-120 репчатого лука

100 граммов миндаля

100 граммов изюма

Одно среднее зелёное яблоко

100 граммов пшеничного хлеба

Щепотку шалфея

Пол-чайной ложки паприки

Щепотку тмина

Соль и чёрный молотый перец

Готовим индюшку:

Тушку птицы солим и перчим как снаружи, так и изнутри Шпик тонко нарезаем и вытапливаем Рубим печень индейки Репчатый лук мелко рубим, после чего лук и всю зелень обжариваем в растопленном шпике Белый хлеб подсушиваем и нарезаем кубиками Смешиваем хлеб с печенкой, рубленым миндалём, изюмом, яблоком, шалфеем, тмином, лимоном и луком Этой начинкой (или фаршем) нафаршировать индейку, но не так, чтобы очень плотно Сбрызнуть индейку лимонным соком, смазать паприкой, смешанной с растопленным жиром Завернуть птицу в фольгу и жарить в духовке при температуре до 230 градусов, часа три Через 2 часа после начала жарки фольгу удалить, и довести птицу до готовности, проверяя вилкой.

Итальянский соус

Лучший соус к индюшатине (да и к любому белому мясу)

Берется одна луковица, чистится и мелко-мелко режется

Граммов 150 грибов (белые, подберезовики, подосиновки, шампиньоны) тоже после мытья мелко-мелко нарезаются

Тушатся лук и грибы в столовой ложке оливкового масла минут семь

Добавляется в тушеные лук с грибами 150 граммов сырокопченой ветчины, очень мелко рубленой, после чего надо тушить ещё минуты три, а затем:

Добавить три столовые ложки хорошего белого вина и кипятить до тех пор, пока примерно половина белого вина не выкипит

Теперь надо добавить в смесь полтора стакана стандартного темной основы для соуса или просто отвара от птицы

Тут же добавить столовую ложку томат-пасты

Опять довести до кипения и поварить смесь 5 минут

Посолить и поперчить, посыпать рубленой петрушкой. Соус готов!

Индюшатина с пшеничной крупой

А знаете вы, что три четверти государств мира расположены к северу от экватора? И во всех едят индюшку. Предлагаем один из вариантов приготовления индюшатины.

Состав:

Средних размеров индейка

Стакан пшеничной крупы

Одна луковица

Две столовые ложки масла сливочного

Зелень петрушки – пучок

Соль и черный молотый перец по желанию

Готовим индейку с пшеном:

Потрошим, тщательно моем птичку и рубим на порционные куски Кладём в кипяток (уже посолили), доводим вновь до кипения Засыпаем крупу и варим до готовности, не забывая помешивать Сняв с огня, сливаем оставшуюся воду, густо посыпаем зеленью Пока варится ариса, пассируем на масле лук, и его смешиваем с птицей.

Рагу из индюшатины

Ещё один рецепт индюшки, на сей раз из Латинской Америки. Это блюдо можно готовить из разных видов мяса, но, как правило, классическое рагу готовят из индюшки. Вот простейший рецепт, который можно совершенствовать, добавляя самые разные вкусные овощи и приправы:

Необходимые продукты:

Одна средняя индюшка

Граммов 50 оливкового масла

Около 100 граммов капусты кольраби

Столько же граммов морковки

100 граммов картофеля

100 граммов лука порея

Столовая ложка густой томатной пасты

Зелень петрушки и сельдерея рубленая

Соль и молотый чёрный перец

Готовим рагу с индейкой:

Мясо индейки нарезаем порционными кусочками, солим, перчим Обжариваем кусочки в кастрюле на оливковом масле Когда мясо будет наполовину готово, добавляем томатную пасту и тщательно перемешиваем Пока готовится индюшка, овощи и зелень мелко режем и рубим, затем добавляем к курятине Заливаем в кастрюлю два литра воды, доводим до кипения и варим на малом огне без крышки до готовности всех овощей и мяса.